México Sub-20 es campeón de la CONCACAF, vence 2-0 a EU y sella su boleto al Mundial 2027

Con este resultado, el Tricolor no solo levantó el trofeo, sino que confirmó el gran momento de una generación que ya tiene asegurada su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto dirigido por Álex Diego firmó una actuación sólida frente a su histórico rival y se impuso gracias a un doblete de Cristóbal Alfaro, quien marcó de cabeza en dos ocasiones para darle el triunfo al Tricolor. Estados Unidos disputó la segunda mitad con un hombre menos tras una expulsión revisada por el VAR, situación que México aprovechó para controlar el encuentro y asegurar el campeonato.

Con esta victoria, México conquistó su decimoquinto título del Campeonato Sub-20 de la CONCACAF y logró el bicampeonato del torneo, reafirmándose como la selección más exitosa de la categoría en la región.

Más allá del campeonato, el triunfo representa un paso clave para el futuro del futbol mexicano. La Selección Sub-20 ya tenía asegurada su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán tras alcanzar las semifinales del certamen. Sin embargo, al coronarse campeona también obtuvo el único boleto de la CONCACAF para el torneo olímpico varonil de Los Ángeles 2028, donde buscará regresar al protagonismo internacional.