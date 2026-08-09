Rodrigo de Paul dedica emotivo gol a Lionel Messi tras la muerte de su papá

El mediocampista argentino celebró su anotación con un homenaje especial para su amigo, quien no estuvo presente en el encuentro debido al fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

El gesto ocurrió después de que De Paul abriera el marcador con el conjunto de Florida. Tras vencer al guardameta de Rayados, el campeón del mundo se quitó la camiseta del Inter Miami y mostró la playera número 10 de Lionel Messi que llevaba debajo, en señal de apoyo y solidaridad con el capitán argentino y su familia. La celebración le costó una tarjeta amarilla, pero le fue ampliamente aplaudida por aficionados y compañeros.

Lionel Messi viajó a Rosario para acompañar a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años. Por ello, el astro argentino no fue convocado para el duelo de la Leagues Cup frente a Monterrey.

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Rodrigo de Paul, considerado uno de los amigos más cercanos de Messi tanto en la selección argentina como en el Inter Miami, quiso enviarle un mensaje de apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Además de portar el brazalete del capitán durante el encuentro, el mediocampista protagonizó una celebración que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Antes del inicio del encuentro, Inter Miami y Monterey guardaron un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. El homenaje se sumó a las múltiples muestras de condolencias enviadas por clubes, federaciones y figuras del futbol internacional.