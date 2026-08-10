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Camilo se pronuncia tras el fuerte terremoto que sacudió Colombia: “Qué susto y qué dolor”

El cantante colombiano compartió su preocupación después del terremoto registrado este 10 de agosto y aseguró que permanece atento a las formas en las que puede ayudar a los afectados.

Agosto 10, 2026 • 
Tania Franco
Camilo se pronuncia tras el fuerte terremoto que sacudió Colombia: “Qué susto y qué dolor”

Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy

Camilo Echeverry se pronunció después del fuerte terremoto de una magnitud de 7.4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto, un movimiento que se sintió en distintas regiones del país y que mantiene a las autoridades evaluando posibles daños y afectaciones. Su epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete expresó la angustia que sintió después de comunicarse con amigos que vivieron el terremoto de cerca.

Camilo se pronuncia tras el fuerte terremoto que sacudió Colombia: “Qué susto y qué dolor”

@camilo (Instagram Stories)

El cantante reconoció que todavía se desconoce la magnitud total de las pérdidas y explicó que se mantiene pendiente de información confiable sobre las mejores maneras de apoyar. Además, pidió a sus seguidores compartir mediante mensajes directos información y llamados a la acción que puedan contribuir con los afectados.

Hasta la actualización más reciente que encuentro, se reportan al menos 22 personas fallecidas. De ellas, 18 murieron en Pereira, tres en Manizales y una en Buenaventura. Las cifras todavía son preliminares porque continúan las labores de búsqueda y rescate.

Colombia
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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