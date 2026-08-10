Camilo se pronuncia tras el fuerte terremoto que sacudió Colombia: “Qué susto y qué dolor”

Camilo Echeverry se pronunció después del fuerte terremoto de una magnitud de 7.4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto, un movimiento que se sintió en distintas regiones del país y que mantiene a las autoridades evaluando posibles daños y afectaciones. Su epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete expresó la angustia que sintió después de comunicarse con amigos que vivieron el terremoto de cerca.

El cantante reconoció que todavía se desconoce la magnitud total de las pérdidas y explicó que se mantiene pendiente de información confiable sobre las mejores maneras de apoyar. Además, pidió a sus seguidores compartir mediante mensajes directos información y llamados a la acción que puedan contribuir con los afectados.

Hasta la actualización más reciente que encuentro, se reportan al menos 22 personas fallecidas. De ellas, 18 murieron en Pereira, tres en Manizales y una en Buenaventura. Las cifras todavía son preliminares porque continúan las labores de búsqueda y rescate.