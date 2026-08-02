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Ella es Nicole García, la única novia pública que ha tenido Fede Vigevani

Mucho antes de convertirse en uno de los creadores de contenido más exitosos de habla hispana, el creador de contenido vivió una relación que marcó a toda una generación de fans.

Agosto 02, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Fede Vigevani? Su fortuna, récords y cómo se convirtió en el rey de YouTube en español

IG: @fedevigevani

Aunque hoy Fede Vigevani es uno de los influencers más populares del mundo hispanohablante, y está como infiltrado en La Casa de los Famosos, su vida sentimental siempre ha permanecido lejos de los reflectores. Sin embargo, Nicole García, fue la única novia que el creador de contenido ha hecho pública y sobre quien recientemente volvió a hablar.

La relación comenzó alrededor de 2018, cuando ambos formaban parte de Dosogas Team, el colectivo de creadores digitales donde nació su historia de amor. Muy pronto, los seguidores comenzaron a llamarlos “Fedecole”, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de YouTube.

¿Quién es Nicole García?

Nicole García es una creadora de contenido e influencer mexicana que ganó popularidad gracias a sus videos en redes sociales y a las colaboraciones que realizó junto a Fede durante su paso por Dosogas Team. Además de compartir contenido, la pareja llegó a lanzar canciones como “Te Quiero” y “Roast Yourself”, consolidando una comunidad de millones de seguidores.

Tras su separación de Fede Vigevani, Nicole García inició una nueva etapa personal. Actualmente vive en Miami junto a su pareja, Raúl —conocido en redes como LamboRaul—, y ambos son padres de una niña llamada Mia, nacida en abril de 2023. Aunque mantiene una vida mucho más privada que durante su romance con Fede, continúa activa en redes sociales compartiendo momentos de su faceta como mamá.

¿Por qué terminaron?

Durante años circularon rumores de una supuesta infidelidad, pero recientemente Fede Vigevani aclaró que esa nunca fue la razón de la ruptura. El influencer explicó que la relación llegó a su fin debido a la distancia. Mientras él vivía en México, Nicole residía en Estados Unidos y ninguno estaba dispuesto a mudarse de país, por lo que decidieron poner fin a la relación de manera amistosa.

A pesar de que desde entonces Fede ha sido relacionado sentimentalmente con distintas creadoras de contenido, Nicole García sigue siendo la única pareja que el influencer ha presentado públicamente como su novia.

@fedevigevani

calidad 4k 😎 @nicolegarcia

♬ You Can Do It - beomgyuki🥋

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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