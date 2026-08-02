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Las emotivas palabras de Harry Styles en México que recordó a Liam Payne y su compromiso con Zoë Kravitz

El cantante británico protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira Together, Together al agradecer el apoyo del público mexicano.

Agosto 02, 2026 • 
Tania Franco
Las emotivas palabras de Harry Styles en México que recordó a Liam Payne y su compromiso con Zoë Kravitz

Anthony Pham/Getty Images for HS

La segunda presentación de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México quedará grabada como una de las más especiales de su carrera. Bajo una intensa lluvia, el cantante británico no solo continuó ofreciendo el espectáculo, sino que terminó visiblemente conmovido por la respuesta del público mexicano, al grado de romper en llanto mientras agradecía el cariño recibido.

Me pasaron muchas cosas en la vida durante este tiempo, y fue un gran recordatorio de lo maravillosa, difícil, hermosa, inspiradora y frágil que puede ser la vida a veces.
Harry Styles

La velada no estuvo exenta de complicaciones. La fuerte lluvia que cayó sobre la capital provocó que el escenario se volviera resbaloso y, en pleno concierto, Harry sufrió una aparatosa caída mientras caminaba. El momento quedó captado en videos compartidos por asistentes en redes sociales; sin embargo, el cantante se levantó de inmediato y continuó el show entre aplausos y ovaciones.

Harry Styles dará concierto en nuestro país el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto del 2026, como parte de la residencia mexicana de la gira Together, Together, con la que regresó al país tras varios años de ausencia.

Harry Styles
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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