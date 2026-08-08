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La historia de amor de Shawn Mendes y Bruna Marquezine: su romance y el noviazgo de la actriz con Neymar Jr.

Antes de conquistar el corazón del cantante canadiense, ella protagonizó una de las historias de amor más mediáticas de Brasil junto al futbolista

Agosto 08, 2026 • 
Tania Franco
La historia de amor de Shawn Mendes y Bruna Marquezine: su romance y el noviazgo de la actriz con Neymar Jr.

Getty Images

La relación entre Shawn Mendes y Bruna Marquezine es una de las más comentadas del momento. Tras meses de mantener un perfil discreto, el cantante canadiense confirmó públicamente su romance al dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a la actriz brasileña, a quien describió como una persona que “cambió su vida”.

Sin embargo, antes de esta historia de amor, Bruna vivió un romance que marcó a toda una generación en Brasil: su relación con Neymar.

La historia de amor de Shawn Mendes y Bruna Marquezine: su romance y el noviazgo de la actriz con Neymar Jr.

Mauricio Santana/Getty Images

Así comenzó la historia de amor entre Shawn Mendes y Bruna Marquezine

Los primeros rumores surgieron en marzo de 2025, cuando Bruna asistió al concierto de Shawn Mendes durante Lollapalooza Brasil. Meses después fueron vistos juntos en un concierto de Dua Lipa en São Paulo, lo que despertó las especulaciones sobre una posible relación.

En diciembre de 2025 fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones en Brasil y, en enero de 2026, aparecieron las primeras imágenes de ambos besándose en una playa de Alagoas. Desde entonces, también fueron vistos juntos en Los Ángeles y Río de Janeiro, hasta que Shawn decidió hacer oficial su romance con un cariñoso mensaje en redes sociales.

Así comenzó la historia de amor entre Shawn Mendes y Bruna Marquezine

Joseph Okpako/WireImage

Neymar, el gran amor del pasado de Bruna Marquezine

Mucho antes de Shawn Mendes, Bruna Marquezine mantuvo una intensa relación con Neymar. La pareja comenzó su romance en 2013, cuando ella tenía 17 años y él ya era una de las grandes promesas del futbol brasileño. Durante casi seis años vivieron una relación de constantes separaciones y reconciliaciones, convirtiéndose en una de las parejas más famosas de Brasil.

Neymar, el gran amor del pasado de Bruna Marquezine

Gabriel Cappelletti/amfAR/Getty Images

Sin embargo, la presión mediática, la distancia por la carrera deportiva de Neymar y las diferencias personales terminaron desgastando la relación. La ruptura definitiva llegó en octubre de 2018. Ambos aseguraron que la decisión fue tomada con respeto mutuo, aunque el fin del romance acaparó titulares durante meses.

Años después, Bruna inició una nueva etapa sentimental junto a Shawn Mendes, quien hoy no solo presume su relación públicamente, sino que también ha expresado que la actriz ha transformado su vida, consolidando una historia de amor que sigue conquistando a sus seguidores.

Shawn Mendes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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