Salma Hayek revela sus remedios caseros para mantener una belleza impecable a los 59

A sus 59 años, Salma Hayek mantiene una apariencia radiante gracias a una rutina de belleza diaria basada en cuidados naturales y constantes, dejando de lado el bótox y otros tratamientos estéticos costosos.

Los hábitos de belleza de Salma demuestran que pequeños rituales diarios y remedios naturales pueden ayudar a cuidar la piel, el pelo y el bienestar general, convirtiéndose en una inspiración práctica y fácil de adaptar.

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Los remedios caseros que usa Salma Hayek para mantener su belleza a los 59

En varias entrevistas, Salma ha confesado que parte de sus secretos para el cuidado de la piel, los aprendió de su abuelo, quien solía preparar sus propias cremas con ingredientes naturales que la actriz mexicana sigue usando.

“Tuve una abuela experta que hacía sus propias cremas. Era muy avanzada para su época y brillante. Gracias a ella, sé mucho de la piel, y solía hacer cremas con ella en la cocina”, explicaba la misma Salma en una entrevista con Byrdie.

“Recuerdo que, hace más de 50 años, ella hacía una crema e íbamos a la farmacia a comprar vitamina A. Mi abuela hacía una crema de retinol mucho antes que nadie”, destacó la actriz, y compartió el resto de los ingredientes. “También usaba aloe vera, glicerina y vitamina E, ingredientes que todavía uso”.

Rutina de skincare de Salma Hayek

La actriz mexicana también compartió la rutina que su abuela compartió con ella desde que era una niña, asegurando que sólo la aplica por las noches.

“Mi abuela me enseñó a nunca lavarme la cara por la mañana”, afirmaba Hayek en una entrevista con GQ. “Por la noche, tu piel produce todo el sebo que necesita para lucir joven y se regenera sola, así que lávate bien la piel por la noche, pero no por la mañana”.

Salma también limpia su piel con aceite de coco para eliminar impurezas e hidratar el rostro, y después aplica agua de rosas para calmar, equilibrar y aportar antioxidantes a la piel.

“Puedes usar una toalla caliente con agua de rosas (pones una toalla húmeda en el microondas) para hacer un poco de vapor. Este pequeño detalle hace que las propiedades antioxidantes y calmantes de la infusión penetren en profundidad”, reveló la actriz.