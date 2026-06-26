El primer amor de Meryl Streep y la tragedia que marcó su vida a los 28 años

Antes de convertirse en una de las actrices más admiradas de Hollywood, Meryl Streep vivió un intenso romance con el actor John Cazale, a quien consideró el gran amor de su vida y con quien soñó construir una vida juntos.

Sin embargo, el destino les tenía reservado un desenlace inesperado, pues aunque su relación estuvo marcada por un profundo amor, también quedó atravesada por la tragedia, pues una enfermedad cambió para siempre el rumbo de sus vidas.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Meryl Streep y John Cazale?

En 1976, cuando Meryl Streep iniciaba su carrera como actriz, conoció a John Cazale durante los ensayos de la obra ‘Measure for Measure’ en Nueva York, él ya era un actor reconocido por su trabajo en la saga de El Padrino, La conversación y Tarde de perros, y entre ambos surgió una historia de amor que marcaría sus vidas.

Pese a la diferencia de 14 años de edad, Meryl y John conectaron de inmediato gracias a su amor por la actuación, y su relación avanzó rápidamente y, poco después, decidieron comenzar una vida juntos en Nueva York.

La convivencia fortaleció la relación de Meryl y John, quienes compartían una profunda conexión y planes de futuro, pero todo cambió cuando al actor le diagnosticaron cáncer de pulmón avanzado, lo que llevó a la actriz a poner en pausa parte de su carrera para acompañarlo durante su enfermedad.

Meryl Streep vivió una intensa historia de amor con John Cazale, cuyo trágico final marcó su vida para siempre. Getty Images

Así reaccionó Meryl Streep cuando John Cazale enfermó de cáncer

Meryl permaneció al lado de John Cazale durante toda su enfermedad y reorganizó su carrera para acompañarlo en su estado, que era realmente grave, incluso su participación en ‘El Francotirador’, la última película en la que actuó, estuvo en riesgo.

Incluso Robert De Niro, que protagonizaba la cinta, y otros miembros de reparto y la producción, apoyaron para que el actor pudiera terminar el rodaje, aunque falleció antes de ver el estreno de la película.

John falleció el 13 de marzo de 1978 a los 42 años, poniendo fin a su lucha contra el cáncer. Su muerte marcó profundamente a Meryl Streep, quien perdió al gran amor de su vida y enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su historia personal.

¿Qué pasó con Meryl Streep tras la muerte de John Cazale?

Con el tiempo, Meryl encontró un refugio en su trabajo, y un año después obtuvo su primer Óscar por su actuación en Kramer vs Kramer, lo que dio pasó a una de las carreras más importantes en la historia de Hollywood.

Meses después de la muerte de John Cazale, Streep conoció a Don Gummer, con quien se casó y tuvo cuatro hijos, y aunque años después se separaron, la actriz siempre aseguró que la pérdida de Cazale marcó profundamente su vida.