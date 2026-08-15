El acuerdo prenupcial que habría desatado la tensión entre Tini Stoessel y su padre

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ultiman los detalles de su próxima boda, prevista para el 19 de diciembre de este año; sin embargo, en medio de los preparativos y la felicidad por su enlace, han surgido rumores sobre un supuesto distanciamiento entre la cantante y sus padres, e incluso se afirma que habría decidido no invitarlos a la celebración.

Aunque inicialmente se señaló que el manejo de su carrera y sus ingresos habría sido el origen del conflicto entre Tini y sus padres, nuevas versiones apuntan a que la tensión habría surgido a raíz de un consejo que su padre le dio sobre su matrimonio con el futbolista, comentario que habría provocado el enojo de la cantante.

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El consejo que enfureció a Tini Stoessel y la alejó de su padre Alejandro Stoessel

De acuerdo con la periodista Marcela Tauro, las tensiones entre Tini y su padre Alejandro, comenzaron cuando él le recomendó establecer una división de bienes o firmar un acuerdo prenupcial antes de su boda con Rodrigo.

“El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial”, reveló la periodista.

El consejo de su padre habría molestado tanto a Tini que la conversación terminó en una fuerte discusión, lo que habría llevado a la cantante a tomar distancia de sus padres.

“Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador”, haciendo referencia al administrador que recomendó el futbolista.

Sin embargo, ni la cantante ni sus padres han confirmado públicamente el conflicto o una posible ausencia en la boda, y por otra parte, los rumores sobre diferencias entre Tini y su padre ya habían surgido en 2023 por el manejo de su carrera.

¿Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul?

El lugar elegido para la boda sería Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, el próximo 19 de diciembre, Tini y Rodrigo confirmaron su compromiso el 11 de agosto y ya comenzaron los preparativos para su boda.

Tini incluso ya dio detalles de su primera prueba de vestido de novia en París, donde estuvo acompañada de su perrita Fifi y algunos amigos cercanos, que tuvieron la oportunidad de pasar este momento tan especial para la cantante.