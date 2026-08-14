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Cristian Castro habla de la salud de Verónica Castro tras aparecer con oxígeno en su graduación

Cristian Castro reaccionó a la preocupación que generó el estado de salud de su mamá, Verónica Castro, luego de que la actriz apareciera utilizando oxígeno durante la ceremonia de graduación del cantante.

Agosto 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
cristian castro y verónica

La salud de Verónica Castro volvió a generar inquietud entre sus seguidores después de que la actriz de 73 años acudiera a la graduación de preparatoria de su hijo, Cristian Castro, con una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno.

La ceremonia se realizó el miércoles 12 de agosto, cuando Cristian, de 51 años, recibió su diploma de bachillerato después de concluir sus estudios en modalidad a distancia. Verónica estuvo presente para acompañarlo y participó en uno de los momentos más emotivos de la celebración.

Un día después del evento, Cristian Castro fue cuestionado por los medios sobre las imágenes de su madre utilizando oxígeno. El cantante admitió que la situación también lo tomó por sorpresa, pues, de acuerdo con lo que él sabía, su mamá se encontraba bien.

“Me sacó de onda mi mamá, pues no sé. Hizo muy buen discurso, le agradezco mucho”, declaró el intérprete, quien agregó que espera conocer qué ocurrió y, sobre todo, que no se trate de algo grave.

Sus declaraciones dejaron claro que Cristian desconocía por qué Verónica necesitó oxígeno durante la ceremonia, por lo que evitó ofrecer un diagnóstico o confirmar que su madre atraviese actualmente por un problema grave de salud.

Además del uso de oxígeno, surgieron versiones de que Verónica Castro se habría sentido mal durante la celebración. De acuerdo con reportes difundidos tras la ceremonia, la actriz presentó una baja de presión y tuvo que retirarse antes de que concluyera el evento.

Pese a ello, Verónica se mostró emocionada por el logro de su hijo y habló ante los asistentes sobre la importancia de continuar estudiando. Su presencia fue especialmente significativa porque Cristian retomó los estudios que había dejado pendientes desde su juventud para concentrarse en su carrera artística.

Reportes recientes señalan que familiares de la actriz han explicado que enfrenta problemas en los bronquios y que recibe atención y rehabilitación médica. Su hermano Fausto también había señalado meses atrás que el problema respiratorio requería cuidados, aunque aseguró que no se trataba de algo grave.

La actriz también arrastra desde hace años problemas de columna y dolores derivados del accidente que sufrió en 2004 durante una emisión de Big Brother VIP, cuando montaba un elefante y resultó lesionada. Estas secuelas han requerido tratamientos y rehabilitación a lo largo del tiempo.

De hecho, no es la primera vez que Verónica Castro aparece públicamente utilizando oxígeno. En octubre de 2025 fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con un tanque portátil y en silla de ruedas. En aquella ocasión, ella misma aseguró que se encontraba bien y explicó que ambos elementos le facilitaban sus traslados y la respiración.

Cristian Castro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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