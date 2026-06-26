Maite Perroni regresa al cine con la película “Belleza”

La protagonista de exitosas producciones como Oscuro Deseo y Triada, encabezará el elenco de Belleza, una nueva cinta que será distribuida a nivel mundial por Lionsgate, lo que representa uno de los lanzamientos más importantes de su carrera.

La cinta, titulada Belleza, reúne a un destacado elenco latinoamericano conformado por Fernanda Castillo y otros reconocidos intérpretes, en una historia que explora temas relacionados con la identidad, la imagen y las relaciones humanas. La adquisición de los derechos internacionales por parte de Lionsgate permitirá que la producción tenga distribución en múltiples mercados alrededor del mundo.

El anuncio llega después de que la propia Maite Perroni adelantara que trabajaba en un “proyecto muy bonito”, el cual marcará su regreso a la actuación tras dedicar parte de los últimos años a su familia y a la gira de reencuentro de RBD.

Con este nuevo proyecto, Maite Perroni reafirma su posición como una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional. Su trayectoria en plataformas de streaming, especialmente con producciones de Netflix, le ha permitido consolidar una carrera que hoy trasciende la televisión y apuesta por el cine de alcance global.