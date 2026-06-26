Fans de Michael Jackson se reúnen en la Plaza Mayor de Madrid para rendirle homenaje a 17 años de su muerte

El legado de Michael Jackson sigue más vivo que nunca. A 17 años de su fallecimiento, miles de seguidores del Rey del Pop se reunieron la noche del 25 de junio en distintas ciudades de España para rendirle un emotivo homenaje que formó parte de una iniciativa internacional organizada por clubes de fans.

Uno de los encuentros más multitudinarios tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid, donde cientos de personas vistieron camisetas blancas y encendieron las luces de sus teléfonos móviles mientras sonaba “Heal the World”, una de las canciones más representativas del artista.

Barcelona, Valencia y otros puntos de España también organizaron reuniones para recordar al intérprete de Thriller, Billie Jean y Beat It, replicando el mismo homenaje. Levantaron sus luces al cielo y recordaron el mensaje de paz, solidaridad y esperanza que Michael Jackson transmitía a través de su música.

A casi dos décadas de su partida, continúa inspirando a millones de fans alrededor del mundo, quienes año con año encuentran nuevas formas de celebrar su vida, su música y el impacto cultural que dejó para varias generaciones.