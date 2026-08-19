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La madre de Hayden Panettiere rompe el silencio tras la muerte de su hija

Lesley Vogel habló por primera vez públicamente tras el fallecimiento de la actriz y se refirió al complicado vínculo que ambas mantuvieron durante los últimos años.

Agosto 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Lesley Vogel, madre de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, rompió el silencio dos días después de la muerte de su hija a los 36 años. En declaraciones a NBC News, Vogel expresó su dolor por la pérdida y aseguró que piensa que Hayden ahora está en paz junto a su hermano menor, Jansen, quien murió en 2023.

La madre de la intérprete de Heroes y Nashville reconoció que ambas se encontraban distanciadas al momento de su fallecimiento. Su relación se había deteriorado durante años y había sido objeto de declaraciones públicas de ambas, particularmente después de que Panettiere relatara en sus memorias la complejidad del vínculo con su madre, quien también estuvo involucrada en la gestión de su carrera.

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Vogel también cuestionó el papel de Brian Hickerson, expareja de Panettiere, quien se encontraba relacionado con la actriz en los últimos tiempos. La madre recordó los antecedentes de violencia doméstica de Hickerson y manifestó su preocupación por la influencia que pudo haber tenido en la vida de su hija. Estas declaraciones forman parte de sus primeras palabras públicas sobre el fallecimiento y no constituyen una determinación oficial sobre las causas de la muerte.

Hayden Panettiere
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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