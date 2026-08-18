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Kaia Gerber sorprende al contar que le practicaron un “exorcismo” cuando era niña: “Nunca había hablado de ello”

Kaia Gerber confesó que durante su infancia vivió “atormentada” durante varios años, por lo que fue sometida a un “exorcismo” con un antiguo instrumento.

Agosto 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kaia Gerber revela que en su infancia le practicaron un exorcismo

Kaia Gerber revela que en su infancia le practicaron un exorcismo

Getty Images

Kaia Gerber, hija de la icónica supermodelo Cindy Crawford, sorprendió al compartir uno de los episodios más insólitos y paranormales de su infancia, la actriz, quien actualmente promociona su nueva serie, reveló que cuando era niña le practicaron un supuesto “b” después de que aseguraran que estaba “atormentada”.

Gerber no ofreció detalles sobre quién llevó a cabo el ritual, cuándo o dónde ocurrió, ni a qué tradición espiritual pertenecía, sólo explicó que un instrumento musical fue utilizado como parte del procedimiento.

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Kaia Gerber revela que en su infancia le practicaron un exorcismo

La modelo y actriz, de 24 años, compartió la inesperada confesión durante una entrevista en el podcast australiano The Mitch Churi Chat Show, mientras hablaba sobre su experiencia en American Horror Story.

Mi madre me dio agua bendita para ir al set porque decía: ‘No quiero que seas poseída’”, dijo Gerber. “Me dijeron que estaba poseída de niña”.

Cuando el entrevistador le pidió que aclarara a qué se refería, Gerber respondió que simplemente estaba “poseída” y aseguró: “Me han perseguido toda la vida”.

El entrevistador parecía estar en shock, y volvió a preguntar si el ritual había ocurrido de verdad, y Kaia no sólo lo confirmó, también explicó cómo fue.

"¿Sabes cómo hicieron el exorcismo? Me tocaron un didgeridoo por todas partes. Así fue como hicieron el exorcismo”, añadió, con cara seria. “Eso sí ocurrió. Nunca he hablado de ello, pero eso sí pasó”.

¿Qué es el didgeridoo, el instrumento con el que le practicaron un exorcismo a Kaia Gerber?

El didgeridoo es un instrumento de viento tradicional de los pueblos aborígenes del norte de Australia. Está hecho generalmente de un tubo largo de madera y produce un sonido grave y continuo mediante la vibración de los labios.

Además de su uso musical, tiene un importante significado ritual, ceremonial y espiritual, pues en diversas comunidades se relaciona con los ancestros y el Dreamtime o “Tiempo de los Sueños”.

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