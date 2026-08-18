Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: construirá 10 escuelas y hará millonaria donación

El pasado 10 de agosto, ocurrió un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, el desastre afectó especialmente al departamento del Chocó, dejando cientos de personas afectadas y graves daños a viviendas, escuelas y otras infraestructuras importantes.

Shakira decidió involucrarse directamente en la recuperación de la región y anunció una millonaria iniciativa para apoyar la reconstrucción de escuelas y de la Universidad Tecnológica del Chocó, tras realizar una visita a la zona afectada.

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Shakira anuncia millonaria donación para recuperar a Colombia tras el terremoto de 7.4

El pasado lunes 17 de agosto, Shakira visitó por sorpresa Quibdó, la capital de Chocó, junto a Howard Buffett, hijo del multimillonario Warren Buffet, donde anunció una inversión de un millón de dólares para apoyar la reconstrucción tras el terremoto.

Además, hizo un llamado a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado y otras fundaciones, para que se sumen a los esfuerzos de recuperación de la región, que enfrenta una histórica falta de oportunidades e inversión.

“Los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó. El departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso”, dijo la cantante a los periodistas.

Las 10 escuelas que Shakira construirá en el Chocó tras el terremoto en Colombia

La iniciativa representa una nueva muestra del vínculo que Shakira mantiene con su país natal, y tras el terremoto, su apoyo estaría enfocado en ayudar a las familias que necesitan recuperar espacios esenciales, y la construcción de las 10 nuevas escuelas se convertirá en uno de sus principales proyectos.

La cantante también anunció la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, uno de los edificios más afectados, y señaló que Howard Buffet es uno de los principales benefactores para el proyecto.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó. Howard va a ayudarnos con la Fundación Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, mencionó Shakira a periodistas.

Por otra parte, la cantante señaló la importancia de la educación para los niños y la razón de que sea una de sus principales prioridades: “Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”.