La Princesa Eugenia homenajea a Isabel II con el nombre que le puso a su hija

Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank, dieron a conocer el nombre de la pequeña dos semanas después de su nacimiento. La pareja explicó que eligió el nombre en honor a tres personas a quienes quieren y admiran, entre ellas la fallecida reina Isabel II, bisabuela de la recién nacida.

El homenaje a la monarca se encuentra en el segundo nombre, Elizabeth, una referencia directa a Isabel II, quien murió en septiembre de 2022 a los 96 años. La elección mantiene una tradición dentro de la familia real británica de incorporar el nombre de la soberana entre sus descendientes.

El primer nombre, Adelaide, también tiene un marcado vínculo con la historia de la realeza. Hace referencia a Adelaida de Sajonia-Meiningen, esposa del rey Guillermo IV y reina consorte del Reino Unido durante el siglo XIX. Además, el nombre tiene una conexión con Portugal, país donde nació la niña y con el que la familia mantiene estrechos vínculos.

Por su parte, Annina completa el nombre de la menor y forma parte de las referencias personales que la pareja quiso incorporar en homenaje a personas importantes de su entorno. Eugenia señaló que el nombre de su hija refleja tanto la historia inglesa como la portuguesa, dos lugares que la familia considera su hogar.

Adelaide es la tercera hija de Eugenia y Jack Brooksbank y la primera niña del matrimonio. Sus hermanos mayores son August, de cinco años, y Ernest, de tres. La bebé nació con un peso de 6 libras y 9 onzas, alrededor de tres kilogramos, según informó oficialmente la familia real.

Con su nacimiento, Adelaide ocupa actualmente el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono británico. Aunque pertenece a la familia real, no posee un título real propio ni el tratamiento de Alteza Real.

El nacimiento de Adelaide se suma así a los homenajes que los descendientes de Isabel II han realizado a través de los nombres de sus hijos, perpetuando el recuerdo de la monarca y su legado dentro de las nuevas generaciones de la familia Windsor.