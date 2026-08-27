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¿Cómo se conocieron Kate y William? La historia de su romance universitario

Antes de convertirse en los príncipes de Gales, un encuentro en 2001, un famoso desfile y años de amistad dieron origen a una de las historias de amor más conocidas de la realeza británica.

Agosto 27, 2026 • 
Tania Franco
¿Cómo se conocieron Kate y William? La historia de su romance universitario

Getty Images

La historia de amor entre Kate Middleton y el príncipe William comenzó lejos de los palacios. Ambos se conocieron en 2001, cuando iniciaron sus estudios en la Universidad de St Andrews, en Escocia, institución que la propia familia real reconoce como el lugar donde se conoció la pareja.

En aquel momento tenían 19 años y vivían en St Salvator’s Hall, una residencia universitaria. Durante su entrevista de compromiso de 2010, Kate recordó que se puso muy nerviosa al conocer al príncipe: se sonrojó y se alejó rápidamente por la timidez que sintió durante aquel primer encuentro.

¿Cómo se conocieron Kate y William? La historia de su romance universitario

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Amigos antes de enamorarse

Su relación no comenzó inmediatamente. Los dos estudiaron inicialmente Historia del Arte y comenzaron a coincidir en clases y en su residencia. Poco a poco formaron parte del mismo círculo de amigos y descubrieron intereses en común.

De hecho, durante sus primeros meses en St Andrews ambos tuvieron otras relaciones. Kate salió con el estudiante Rupert Finch, mientras William también fue relacionado sentimentalmente con otras jóvenes de la universidad.

¿Cómo se conocieron Kate y William? La historia de su romance universitario

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

El desfile que cambió la forma en que William veía a Kate

Uno de los episodios más famosos de su historia ocurrió en marzo de 2002, cuando Kate participó como modelo en un desfile universitario con fines benéficos. William pagó alrededor de 200 libras por un asiento en primera fila y la aparición de Kate con un vestido transparente habría despertado una nueva atracción en el príncipe.

Aunque aquel desfile suele considerarse un punto de inflexión, no se convirtieron inmediatamente en pareja. Al comenzar su segundo año universitario, Kate y William se mudaron a una casa que compartían con otros dos amigos. La convivencia terminó acercándolos todavía más.

Años después, William explicó que comenzaron viviendo juntos simplemente como amigos y que la relación fue surgiendo de manera natural al pasar cada vez más tiempo juntos.

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Su romance se mantuvo relativamente privado durante sus años universitarios hasta que, en 2004, fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones de esquí en Klosters, Suiza, haciendo pública una relación que llevaba tiempo creciendo lejos de las cámaras.

Después de años de noviazgo y una breve separación en 2007, William le propuso matrimonio a Kate en 2010 durante un viaje a Kenia. Finalmente, el 29 de abril de 2011, se casaron en la Abadía de Westminster.

princesa Kate Middleton Príncipe William
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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