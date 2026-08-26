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Jennifer Garner rompe el silencio sobre el “pánico” que sintió tras su divorcio de Ben Affleck

Jennifer Garner habló abiertamente sobre cómo su divorcio de Ben Affleck influyó en sus decisiones profesionales y la llevó a replantearse su futuro laboral.

Agosto 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jennifer Garner se sincera sobre su divorcio de Ben Affleck y admitió haber sentido pánico

Jennifer Garner se sincera sobre su divorcio de Ben Affleck y admitió haber sentido pánico

Getty Images

Jennifer Garner y Ben Affleck se casaron en 2005 y, después de una década de matrimonio y tres hijos en común, anunciaron su separación en 2015; sin embargo, la pareja finalizó oficialmente su divorcio hasta 2018.

Aunque han mantenido una relación cordial y se han dejado ver en diferentes ocasiones juntos debido a la crianza conjunta de sus hijos, Garner admitió recientemente que sintió pánico cuando su matrimonio con Affleck llegó a su fin.

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Jennifer Garner se sincera sobre su divorcio de Ben Affleck y admitió haber sentido pánico

Durante una conversación con Emma Grede para su pódcast Aspire, Jennifer de 54 años contó cómo su separación de Affleck y el pánico que vino con ello, la impulsaron a crear una exitosa empresa de alimentos para bebés llamada Once Upon a Farm.

Entré en pánico cuando mi matrimonio terminó y me di cuenta de que había dado un paso atrás en mi carrera”, confesó Garner. “De repente pensé: ‘No sé cuánto tiempo voy a poder trabajar’. Esta no es una profesión en la que te digan: ‘Tienes 60, 55 o 43 años; vamos a pagarte más que nunca’. ¿Sabes a qué me refiero? Tradicionalmente, ese no ha sido el caso”.

Jennifer contó que fueron sus hijos y la necesidad de mantener su estilo de vida, lo que la llevó a consolidar su empresa, pues no podía quedarse de brazos cruzados.

De repente pensé: ‘Espera un momento. Tengo que cuidarme a mí misma. Tengo que cuidar de estos niños’”, dijo, señalando que se sentó con un socio para hablar sobre cómo podría trabajar.

Me dije: ‘Puedo trabajar en Los Ángeles, pero no puedo dejar a mis hijos durante seis meses seguidos’”, recordó. “Me encantaría hacerlo, porque disfruto mucho trabajar en distintas locaciones, pero este ya no es el momento de mi carrera para hacerlo”.

La carrera de Jennifer Garner se vio afectada por la maternidad

Jennifer recordó que convertirse en madre cambió por completo sus prioridades, decidió dejar de trabajar para ser una madre más presente, y aunque eso puso en pausa sus proyectos en Hollywood, asegura que no se arrepiente.

Tuve mucha suerte de poder disfrutar de trabajar un poco, estar en casa y ser madre la mayor parte del tiempo”, recordó sobre la infancia de sus hijos. “Estaba realmente agradecida por esa oportunidad. Pude tener lo mejor de los dos mundos. Así que realmente no puedo mirar atrás y quejarme de nada de esto. Simplemente, es lo que hay”.

Ahora que sus hijos han crecido, Garner está feliz de retomar su carrera en Hollywood y comenzar a actuar de nuevo.

Me identifico con esa sensación de, ‘Vale, lo he dado todo a ser madre. Sigo siendo su madre, no pienso irme a ningún sitio, sigo con todo, pero también estoy muy agradecida de tener de vuelta esta parte de mi vida’”.

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