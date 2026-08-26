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Muere Tim Curry a los 80 años; esto se sabe

El intérprete británico, recordado por dar vida a Pennywise y al doctor Frank-N-Furter, murió en Los Ángeles a los 80 años en Los Ángeles, confirmó su representante y amiga de muchos años, Marcia Hurwitz.

Agosto 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, autoridades acudieron la noche del martes 25 de agosto a una vivienda en Los Ángeles tras recibir un llamado relacionado con una emergencia médica.

¿De qué murió Tim Curry?

Hasta este momento, la causa de muerte de Tim Curry no ha sido revelada oficialmente. Su representante confirmó el fallecimiento, pero no proporcionó detalles sobre el motivo.

Curry había enfrentado importantes problemas de salud durante los últimos años. En 2012 sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas. A pesar de las secuelas, continuó trabajando, principalmente en proyectos de voz y realizando apariciones especiales.

En 2025, durante los festejos por el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, el actor habló públicamente sobre su estado de salud y reconoció que todavía no podía caminar debido a las consecuencias del derrame cerebral.

¿Quién era Tim Curry?

Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Tim Curry desarrolló una carrera de más de cinco décadas en el teatro, el cine, la televisión y el doblaje.

Su gran salto a la fama llegó con “The Rocky Horror Show”, primero en los escenarios de Londres en 1973 y posteriormente con su adaptación cinematográfica de 1975, The Rocky Horror Picture Show. Curry interpretó al extravagante doctor Frank-N-Furter, personaje que terminó convirtiéndose en uno de los grandes íconos de la cultura pop.

Otro de sus papeles más recordados llegó en 1990, cuando interpretó al aterrador Pennywise en la miniserie It, basada en la novela homónima de Stephen King. Su caracterización del payaso asesino marcó a toda una generación y convirtió a Curry en una figura fundamental del cine y la televisión de terror.

Una carrera mucho más allá de Pennywise

Curry también participó en producciones como “Clue”, donde interpretó al mayordomo Wadsworth; “Annie”, “Legend”, “Home Alone 2: Lost in New York” y “Muppet Treasure Island”.

En teatro destacó en producciones como Amadeus, My Favorite Year y Spamalot, trabajos por los que recibió tres nominaciones al premio Tony. También ganó un Daytime Emmy por su trabajo de voz en Peter Pan and the Pirates.

Incluso después del accidente cerebrovascular que cambió su vida, Curry permaneció vinculado al mundo artístico. Su último periodo estuvo marcado por trabajos de voz, apariciones públicas y homenajes a The Rocky Horror Picture Show, una producción que siempre estuvo ligada a su legado.

La muerte de Tim Curry deja atrás una trayectoria marcada por personajes inolvidables y, especialmente, por dos interpretaciones que permanecen en la memoria colectiva: el extravagante Frank-N-Furter y el perturbador Pennywise.

Tim Curry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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