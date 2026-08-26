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Los aliados para lucir radiante este verano

El verano es la temporada perfecta para renovar tu rutina de belleza. Ya sea que quieras darle un nuevo aire a tu cabello o mantener tu piel fresca y equilibrada, estos esenciales te acompañarán para que disfrutes cada día con confianza y luminosidad.

Agosto 26, 2026
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Getty

La temporada de verano es el momento perfecto para darle un giro a tu estilo. Ya sea que quieras intensificar tu color, probar un nuevo tono o cubrir las canas, NASHI Color&Care te ayuda a conseguir un resultado vibrante, duradero y lleno de brillo, sin dejar de cuidar tu cabello en cada aplicación.

Su fórmula está diseñada para ser delicada con el cabello y el cuero cabelludo, aportando hidratación de la raíz a las puntas para lograr una melena suave, luminosa y protegida. Además, ofrece una excelente cobertura de canas y una amplia gama de tonos intensos, luminosos y pastel que puedes personalizar para crear el color perfecto.

Porque un nuevo color también es una forma de estrenar la temporada, luce un cabello lleno de vida, movimiento y personalidad durante todo el verano.

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Pensado para quienes disfrutan del sol sin dejar de cuidar su cabello, My Beach Set de Nashi Argan es el compañero ideal para cualquier escapada.

Presentado en una elegante pochette de inspiración mediterránea, incluye:

  • Beach, spray protector y desenredante para usar durante el día.
  • After Sun Hydrating Shampoo, que limpia delicadamente el cabello después de la exposición al sol.
  • Mask, tratamiento que hidrata profundamente y ayuda a controlar el frizz sin apelmazar.

El aliado perfecto para proteger el cabello del sol, la sal y el cloro, manteniéndolo suave, brillante y lleno de vida.

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