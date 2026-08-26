Los novios famosos de Kaia Gerber: de Jacob Elordi a Austin Butler y su actual romance

Kaia Gerber creció frente a los reflectores. Hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, comenzó muy joven su carrera como modelo y, con el paso de los años, también encontró un lugar en Hollywood como actriz. Su vida sentimental, sin embargo, ha despertado casi tanta atención como su trayectoria profesional.

Desde relaciones breves hasta romances que duraron varios años, estos son los hombres famosos que han formado parte de la vida sentimental de Kaia Gerber.

Pete Davidson

Ese mismo año, Kaia comenzó a ser relacionada con Pete Davidson. La modelo tenía 18 años cuando surgieron las primeras imágenes de ambos juntos y el romance se convirtió rápidamente en tema de conversación.

La relación fue breve y terminó a comienzos de 2020. Tiempo después, Davidson reconoció que atravesaba un momento personal complicado y consideraba que Kaia debía poder disfrutar de esa etapa de su vida sin cargar con sus problemas.

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Jacob Elordi

En septiembre de 2020, Kaia comenzó un romance con Jacob Elordi, estrella de Euphoria. Los actores fueron vistos juntos en Nueva York y posteriormente hicieron pública su relación.

Durante aquella etapa, Gerber llegó a hablar sobre cómo la relación había transformado su percepción del amor, destacando la importancia de sentirse segura y poder confiar en la otra persona. Tras aproximadamente un año juntos, su separación se conoció en noviembre de 2021 y fue descrita como amistosa.

Matt Winkelmeyer/WireImage,

Austin Butler

Poco después llegó una de las relaciones más importantes y mediáticas de Kaia. A finales de 2021 comenzaron los rumores de romance con Austin Butler, y en marzo de 2022 hicieron su debut oficial como pareja en una alfombra roja.

Durante más de tres años compartieron importantes momentos profesionales y apariciones públicas, incluida la temporada de premios de Elvis. Sin embargo, la relación llegó a su fin hacia finales de 2024. La noticia de su separación trascendió en enero de 2025 y, de acuerdo con los reportes de entonces, no habría existido un conflicto importante entre ellos.

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Lewis Pullman, su relación actual

Tras terminar con Butler, Kaia encontró nuevamente el amor con Lewis Pullman, actor e hijo de Bill Pullman. Los primeros rumores surgieron en enero de 2025 y, desde entonces, ambos han mantenido un romance considerablemente discreto.

La relación parece haber alcanzado un punto particularmente importante para la actriz. En agosto de 2026, Kaia habló excepcionalmente sobre su vida sentimental y describió este romance como el más saludable y adulto de su vida. Para ella, una de las claves está en poder continuar siendo ella misma dentro de una relación, sin comportarse de manera diferente dependiendo de si está con su pareja, sus amigos o en el trabajo.

Además, Lewis ya estaría completamente integrado a la familia Gerber. Fuentes cercanas a la pareja han señalado que Cindy Crawford y Rande Gerber apoyan la relación y consideran al actor prácticamente parte de la familia. En agosto de 2026, Kaia y Lewis volvieron a ser fotografiados juntos durante una cita en Los Ángeles.

Jacopo Raule/FilmMagic

Con los años, Kaia también ha reflexionado sobre la atención que reciben sus parejas. La actriz considera complicado haber sido definida por los hombres con los que salió desde que tenía apenas 18 años y señaló que ha recibido etiquetas que considera misóginas por su historial sentimental.