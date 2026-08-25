Dolly Parton muere a los 80 años y deja un legado imborrable en la música country

La música country y el mundo se encuentran de luto, la legendaria cantautora, Dolly Parton, murió a los 80 años, 4 días después de asegurar que aún tenía muchas cosas y sueños por lograr, además de dejar un legado extraordinario.

La lamentable noticia de su deceso se dio a conocer a través de un comunicado que su sobrino, Bryan Seaver, compartió en el perfil de Instagram de la cantante, tal y como se lo pidió su tía años antes de partir.

Dolly Parton muere a los 80 años icono de la música country

El fallecimiento de Dolly Parton fue confirmado este martes por su sobrino y su veterano jefe de seguridad, Bryan Seaver, a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la cantante.

“Hoy represento a la familia Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean”, comenzó Seaver. “Hermana, hermana tía abuela para una generación y Gigi para la siguiente”, continuó. “Este anuncio en vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara completamente como una realidad futura”.

El comunicado continúa: “Como su jefe de seguridad, durante más de dos décadas, un papel que mi padre Larry ocupó antes que yo”, dijo Seaver. “He imaginado la pesadez de este momento, pero no la he sentido realmente hasta ahora. Es un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una gran tristeza. Pero la tristeza está en nosotros, no en Dolly”.

El equipo de Parton también confirmó la noticia de su lamentable partida, en un comunicado que dice:

“Una vida de pedrería que brillaba lo suficiente para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica composición, sino también por su ingenio, calidez y amabilidad que nos hacían sentir a todos como una familia”.

“El legado de Dolly Parton es uno de amor, compasión y resiliencia”, continuó el comunicado. “Con una carrera de siete décadas, inspiró a múltiples generaciones de artistas y fans con su música y un compromiso inquebrantable por hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán resonando con personas de todas las edades, y su labor filantrópica tendrá un impacto duradero”.

¿De qué murió Dolly Parton?

El pasado 21 de agosto, Dolly compartió en entrevista para la revista People su estado de salud, la cantante que se encontraba preparando la apertura de su SongTeller Hotel en Nashville el próximo mes de septiembre, un hotel donde celebraría su vida y trayectoria en el mundo del country, además de un museo digital, dedicado a los fans de todo el mundo.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención cuando cuidaba de Carl”, declaró, refiriéndose a cuidar de su difunto marido Carl Thomas Dean, que falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

Sin embargo, la cantante no declaró cuáles eran los problemas de salud que estaba enfrentando, y que probablemente se complicaron en los últimos días.

¿Quién fue Dolly Parton?

Dolly Parton nació en 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el seno de una familia humilde y numerosa, pues creció junto a sus 11 hermanos, y su pasión por la música comenzó desde muy pequeña.

A los 6 años aprendió a tocar su primera guitarra y empezó a cantar en la iglesia de su abuelo, un año después, con apenas 7 años, comenzó a escribir sus propias canciones, dando los primeros pasos de una carrera legendaria.

Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas, Dolly se consolidó como una de las figuras más importantes de la música country y como la artista femenina del género con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 160 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Debutó en 1967 con Hello, I’m Dolly y, a lo largo de su carrera, regaló al público éxitos inolvidables como “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Jolene”.

La artista ganó un Emmy, 11 premios Grammy, 10 galardones de la Country Music Association, siete premios de la Academy of Country Music y tres American Music Awards, además, recibió dos nominaciones al Oscar y, posteriormente, un Oscar honorífico por su extraordinaria trayectoria.

Parton también hizo historia al convertirse en una de las siete mujeres que han recibido el premio a Artista del Año de la Country Music Association.