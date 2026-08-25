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Dolly Parton
Dolly Parton, cantante y compositora de música country
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¿Cuál era la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? La historia detrás de su vínculo
se convirtió en una de las figuras más importantes de su vida. Su relación nació gracias a Billy Ray Cyrus, pero con los años se transformó en un vínculo familiar, artístico y de profunda admiración mutua.
Agosto 25, 2026
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Tania Franco
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Dolly Parton muere a los 80 años y deja un legado imborrable en la música country
La legendaria cantautora Dolly Parton ha fallecido a los 80 años, la noticia fue compartida por su familia en un comunicado en redes sociales.
Agosto 25, 2026
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Melisa Velázquez