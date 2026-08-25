¿Cuál era la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? La historia detrás de su vínculo

Tras la muerte de Dolly Parton a los 80 años, una de las relaciones más especiales de su vida vuelve a cobrar relevancia: la que mantuvo durante décadas con Miley Cyrus, su ahijada y una de las artistas que ayudó a acompañar desde mucho antes de que se convirtiera en una estrella mundial.

Aunque pertenecían a generaciones distintas, Dolly y Miley construyeron un vínculo que trascendió la música. Parton llegó a referirse a ella como su “fairy goddaughter” y, más que intentar dirigir su carrera, prefirió convertirse en un ejemplo y una persona a la que Miley podía acudir cuando necesitara consejo.

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¿Por qué Dolly Parton era la madrina de Miley Cyrus?

La historia comenzó con Billy Ray Cyrus, padre de Miley. Dolly desarrolló una amistad con el cantante durante los años 90, cuando él alcanzó enorme popularidad gracias a Achy Breaky Heart. Incluso trabajaron juntos: Billy Ray apareció en el video de Romeo, de Parton.

Cuando Miley nació en 1992, Billy Ray quiso que Dolly tuviera un lugar especial en su vida. Parton contó años después que conocía a Miley “desde que era una bebé” y que su padre le pidió que fuera su madrina. Ella aceptó. Después, una investigación genealógica reveló que Dolly y Miley eran primas lejanas —séptimas primas, una generación separadas—, algo que ninguna de las dos sabía durante la mayor parte de su relación.

Su vínculo personal terminó llegando también a la pantalla. Entre 2006 y 2010, Dolly apareció en varios episodios de Hannah Montana interpretando a Aunt Dolly, la madrina de Hannah Stewart, trasladando a la ficción prácticamente el mismo papel que tenía en la vida de Miley.

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La mujer que defendió a Miley en sus momentos más polémicos

Dolly fue especialmente importante cuando Miley intentaba dejar atrás la imagen adolescente que había construido con Disney. Parton entendía su necesidad de convertirse en una artista adulta y defendió públicamente su derecho a encontrar su propia identidad. En lugar de juzgar sus decisiones, prefería mantenerse cerca y ofrecerle consejo únicamente cuando Miley se lo pidiera.

“He visto lo inteligente y talentosa que es”, llegó a decir sobre ella, explicando que jamás la llamaría para cuestionarle por qué hacía determinada cosa. Para Dolly, Miley necesitaba encontrar “sus propias alas” y aprender a volar.

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Hoy despedimos a una mujer cuya música, personalidad y generosidad hicieron historia. Una leyenda que trascendió generaciones. Dolly Parton murió a los 80 años, dejando un legado que va mucho más allá de la música country. La noticia fue confirmada este martes 25 de agosto por su familia.