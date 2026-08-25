Ricky Martin se suma a la nueva película de Gael García Bernal
Ricky Martin sorprendió al confirmar su regreso al cine en español con Hombre al agua, la nueva película dirigida, coescrita y protagonizada por Gael García Bernal. El proyecto también representa una nueva colaboración del cantante puertorriqueño detrás de cámaras, pues participa como productor ejecutivo.
La participación de Martin se mantuvo en secreto durante buena parte de la producción y fue revelada junto con el primer tráiler de la cinta. El filme fue rodado en Mérida, Yucatán, y tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, antes de presentarse en Toronto.
¿Qué personaje interpreta Ricky Martin?
En Hombre al agua, Ricky Martin da vida a Roby, un actor contratado para interpretar al protagonista de una película biográfica que se desarrolla dentro de la propia historia.
Gael García Bernal interpreta a Camilo, un salvavidas cubano cuya vida cambia después de rescatar a Abel, un empresario mexicano con ambiciones políticas. A partir de ese encuentro, Camilo llega a México y queda envuelto en una historia marcada por relaciones de poder, intereses personales y manipulación.
El elenco también incluye a Esmeralda Pimentel, Manuel García-Rulfo, Natalia Oreiro, Jorge Salinas, Débora Nascimento y Anna Díaz, entre otros.
Ricky Martin vuelve al cine en español
La película marca el regreso de Ricky Martin a la actuación cinematográfica en español después de más de dos décadas. El cantante ya ha desarrollado una carrera como actor en proyectos de televisión y cine, pero Hombre al agua representa una nueva incursión en la pantalla grande y, además, una colaboración directa con García Bernal.
El propio Martin destacó la oportunidad de trabajar con Gael y señaló que, aunque se trata de un papel pequeño, se siente orgulloso de formar parte de la producción. García Bernal, por su parte, reveló que desde que comenzó a desarrollar el proyecto imaginó al cantante para interpretar a Roby.
¿Cuándo se estrena Hombre al agua?
La cinta tendrá su estreno mundial en Venecia en septiembre de 2026 y posteriormente llegará al Festival Internacional de Cine de Toronto. En México, el estreno en salas está programado para el 24 de septiembre de 2026.
Con este proyecto, Ricky Martin vuelve a combinar dos de sus facetas profesionales: la actuación y la producción, mientras Gael García Bernal regresa a la dirección cinematográfica con su tercer largometraje como realizador.