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Ricky Martin se suma a la nueva película de Gael García Bernal

Ricky Martin sorprendió al confirmar su regreso al cine en español con Hombre al agua, la nueva película dirigida, coescrita y protagonizada por Gael García Bernal. El proyecto también representa una nueva colaboración del cantante puertorriqueño detrás de cámaras, pues participa como productor ejecutivo.

Agosto 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ricky martin

La participación de Martin se mantuvo en secreto durante buena parte de la producción y fue revelada junto con el primer tráiler de la cinta. El filme fue rodado en Mérida, Yucatán, y tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, antes de presentarse en Toronto.

¿Qué personaje interpreta Ricky Martin?

En Hombre al agua, Ricky Martin da vida a Roby, un actor contratado para interpretar al protagonista de una película biográfica que se desarrolla dentro de la propia historia.

Gael García Bernal interpreta a Camilo, un salvavidas cubano cuya vida cambia después de rescatar a Abel, un empresario mexicano con ambiciones políticas. A partir de ese encuentro, Camilo llega a México y queda envuelto en una historia marcada por relaciones de poder, intereses personales y manipulación.

El elenco también incluye a Esmeralda Pimentel, Manuel García-Rulfo, Natalia Oreiro, Jorge Salinas, Débora Nascimento y Anna Díaz, entre otros.

Ricky Martin vuelve al cine en español

La película marca el regreso de Ricky Martin a la actuación cinematográfica en español después de más de dos décadas. El cantante ya ha desarrollado una carrera como actor en proyectos de televisión y cine, pero Hombre al agua representa una nueva incursión en la pantalla grande y, además, una colaboración directa con García Bernal.

El propio Martin destacó la oportunidad de trabajar con Gael y señaló que, aunque se trata de un papel pequeño, se siente orgulloso de formar parte de la producción. García Bernal, por su parte, reveló que desde que comenzó a desarrollar el proyecto imaginó al cantante para interpretar a Roby.

¿Cuándo se estrena Hombre al agua?

La cinta tendrá su estreno mundial en Venecia en septiembre de 2026 y posteriormente llegará al Festival Internacional de Cine de Toronto. En México, el estreno en salas está programado para el 24 de septiembre de 2026.

Con este proyecto, Ricky Martin vuelve a combinar dos de sus facetas profesionales: la actuación y la producción, mientras Gael García Bernal regresa a la dirección cinematográfica con su tercer largometraje como realizador.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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