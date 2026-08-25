¿Qué pasa con Belmont Cameli y el cast de Off Campus? Sus ausencias generan intriga

El éxito de Off Campus no solo convirtió a Belmont Cameli y Ella Bright en una de las parejas ficticias favoritas del momento. La convivencia del elenco fuera de cámaras también se ha vuelto parte del fenómeno, al grado de que cualquier ausencia en sus reuniones termina bajo la lupa de los seguidores.

En las últimas semanas, Cameli, quien interpreta a Garrett Graham, ha sido señalado por algunos fans por no aparecer con tanta frecuencia en los planes del cast, mientras sus compañeros continúan compartiendo momentos juntos durante la producción de la segunda temporada en Vancouver. Esto ha reavivado una polémica que comenzó prácticamente desde el estreno de la serie.

IG: Belmont Cameli.

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Uno de los episodios que más alimentó las teorías ocurrió cuando varios integrantes del elenco acudieron a apoyar a Ella Bright durante una presentación sorpresa junto a Suki Waterhouse y posteriormente salieron juntos en Vancouver. Cameli fue uno de los grandes ausentes y las redes rápidamente comenzaron a preguntarse por qué.

Hasta ahora, no hay pruebas de un conflicto entre Belmont Cameli y el resto del elenco. Incluso información publicada esta semana apunta en sentido contrario: el cast mantiene una relación cercana y continúa apoyándose fuera de cámaras.

IG: Off Campus

Lo que sí existe es una enorme atención sobre la vida privada de Cameli y Morris, alimentada por la química que Belmont comparte en pantalla con Ella Bright. Ella misma ha intentado separar ambas realidades: ha descrito al actor como prácticamente “un hermano” y ha dejado claro que su relación es completamente platónica.