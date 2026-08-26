Roxana Puente rinde tributo a Selena con un espectacular show en vivo

Roxana Puente se prepara para vivir una de las etapas más importantes de su carrera como solista con un espectáculo dedicado a Selena Quintanilla, una de las artistas más queridas e influyentes de la música latina. El show llegará el próximo 5 de septiembre al Centro de Espectáculos Vandari, luego del éxito que tuvo su primera presentación el pasado 9 de mayo.

La producción reúne a más de 20 profesionales entre músicos, bailarines y equipo técnico, además de invitados especiales y mariachi, para ofrecer una experiencia que va más allá de un concierto.

Roxana, quien comenzó su carrera desde muy pequeña en Código F.A.M.A., recuerda aquellos primeros años como una mezcla de emoción, incertidumbre y asombro. Desde los cuatro o cinco años ya participaba en actividades y programas locales en Mérida, Yucatán, hasta que un casting cambió por completo su vida.

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“Es algo que no haces a propósito, es algo que traes desde muy chiquita”, recordó la cantante, quien posteriormente llegó a la televisión y cumplió uno de sus grandes sueños al formar parte de importantes producciones.

Sin embargo, fue “Atrévete a soñar” el proyecto que considera como uno de los mayores parteaguas de su trayectoria. En la producción interpretó a una de Las Divinas, consolidando su faceta como cantante y actriz.

Después llegaron nuevas oportunidades, entre ellas su participación en el grupo PLAY, proyecto que le permitió continuar preparándose y adquirir experiencia sobre los escenarios. Aunque desde entonces tenía el deseo de convertirse en solista, reconoce que en aquel momento no contaba con los medios ni las oportunidades necesarias.

“Yo quería ser solista, pero no tenía los medios ni la oportunidad. Estando en PLAY aprendí muchísimo”, explicó.

Un homenaje a Selena, no una imitación

La idea de rendir homenaje a Selena surgió junto a su esposo, Pepe Sánchez, integrante de Matute. Una noche, mientras escuchaban canciones de la intérprete texana, comenzaron a imaginar cómo sería llevar su música al escenario.

El resultado fue una producción que Roxana describe como una experiencia completa. La cantante aclara que su intención no es imitar a Selena, sino celebrar su música y su legado a través de una historia propia.

“Este es un tributo a ella, es una experiencia. Ahí se relata una historia y no es la de Selena precisamente”, explicó.

El espectáculo cuenta la historia de una mujer que atraviesa el amor, el desamor y finalmente encuentra su empoderamiento, mientras las canciones de Selena acompañan cada momento de la puesta en escena.

Para esta nueva fecha, Roxana contará además con dos invitados especiales: Ismael, exvocalista de Los Ángeles Azules, y Miguel Martínez, su compañero de Código F.A.M.A., quien también tendrá participación en el espectáculo.

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El reto de interpretar las canciones de Selena

Roxana reconoce que interpretar el repertorio de Selena representa un enorme desafío debido a la complejidad de sus canciones y al particular rango vocal que caracterizaba a la llamada Reina del Tex-Mex.

“Selena tiene un rango vocal brutal, sus canciones son complicadas”, señaló.

Por ello, el espectáculo busca mantener la esencia de los temas originales, pero sin perder la personalidad artística de Roxana. El vestuario también juega un papel fundamental, con referencias a algunos de los looks más icónicos de Selena, incluido el famoso conjunto morado.

La producción apuesta además por elementos visuales y coreográficos para construir un espectáculo lleno de energía, nostalgia y momentos para cantar y bailar.

Roxana Puente mira hacia el futuro

Aunque actualmente el homenaje a Selena ocupa un lugar importante en su agenda, Roxana también continúa trabajando en su proyecto como solista. Recientemente lanzó una nueva versión de “Me voy a reír de ti” junto a Río Roma, canción que había presentado originalmente en 2019 y que ahora recibió un nuevo impulso.

La cantante también tiene entre sus planes la creación de un EP con el que espera mostrar diferentes facetas musicales, desde la cumbia hasta la balada.

Su gran sueño, asegura, es llevar su música a otros países y conectar con personas que puedan identificarse con sus canciones y con su historia de perseverancia.

Y es precisamente ese mensaje el que también quiere transmitir a quienes, como ella, buscan abrirse camino en la industria del entretenimiento. Su consejo es no rendirse ante los primeros obstáculos y entender que un rechazo no necesariamente significa el final de un sueño.

“Los sueños no se rompen a la primera, nunca se van a romper si no lo permites”, expresó.

Con esta nueva etapa, Roxana Puente apuesta por consolidarse como una artista integral y demostrar que, después de más de dos décadas de trayectoria, todavía tiene mucho que contar y nuevos escenarios por conquistar.