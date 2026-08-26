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Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas

Se conocieron en Nueva York en 1994 y durante cuatro años se convirtieron en una de las parejas que mejor representaron el espíritu rebelde de los años 90.

Agosto 26, 2026 • 
Tania Franco
Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas

Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Hoy puede parecer un romance lejano, pero hubo una época en la que Johnny Depp y Kate Moss eran una de las parejas más famosas del mundo. Él era uno de los actores más deseados de Hollywood; ella, la modelo que estaba transformando los códigos de belleza y moda de los años 90.

Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas

WWD/Penske Media via Getty Images

Su relación comenzó en 1994, cuando Moss tenía 20 años y Depp 31. Se conocieron en el desaparecido Café Tabac de Nueva York, donde el periodista George Wayne aseguró haberlos presentado. La conexión habría sido prácticamente inmediata; años después, Moss recordó que desde su primera conversación supo que terminarían juntos.

¿Cómo fue la relación de Johnny Depp y Kate Moss?

Durante los siguientes años fueron inseparables entre premieres, fiestas, hoteles y viajes. Su estética —él con su imagen rebelde y ella convertida en símbolo del estilo de los noventa— ayudó a consolidarlos como una de las grandes it couples de la década.

Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas

Rose Hartman/Getty Images

Pero su relación también tuvo momentos turbulentos. En septiembre de 1994, Depp fue arrestado después de causar destrozos en una habitación de The Mark Hotel de Nueva York, donde Moss se encontraba con él. El actor terminó pagando casi 10 mil dólares por los daños.

A pesar de los titulares, años después Moss aclararía uno de los rumores más graves asociados a aquella relación. Durante el juicio entre Depp y Amber Heard en 2022, la modelo declaró bajo juramento que Depp nunca la empujó ni la lanzó por unas escaleras. Explicó que el incidente al que se hacía referencia ocurrió en Jamaica, cuando ella resbaló debido a la lluvia, y que Depp acudió a ayudarla.

Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas

Vinnie Zuffante/Getty Images

¿Por qué terminó el amor?

La pareja se separó inicialmente en 1997 y tuvo un breve acercamiento posterior; en 1998 volvieron a aparecer juntos en el Festival de Cannes antes de poner fin definitivamente a su historia. Con el tiempo, Depp asumió responsabilidad por la ruptura. El actor reconoció que había sido difícil convivir con él, que permitió que su trabajo interfiriera en la relación y que no le había prestado a Kate la atención que necesitaba.

Johnny Depp y Kate Moss: el intenso romance de los 90 que terminó entre lágrimas

Catherine McGann/Getty Images

Para Moss, superar aquella separación tampoco fue sencillo. En 2012 confesó que Depp había sido una persona en la que confiaba y que, cuando la relación terminó, perdió ese punto de apoyo. La modelo resumió aquellos años posteriores con una reveladora confesión: “Años y años de lágrimas”.

Poco después de su separación definitiva, Depp comenzó su relación con Vanessa Paradis, con quien permaneció durante 14 años y tuvo a sus hijos Lily-Rose y Jack.

Kate Moss Johnny Depp
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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