Los looks de aeropuerto más icónicos de las celebridades de los años 90

Fotografías de Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tyra Banks, Winona Ryder, Gwyneth Paltrow, Hugh Grant y Sylvester Stallone entrando o saliendo de aeropuertos como LAX se han convertido en una cápsula del tiempo de una década cuyo estilo vuelve a dominar las tendencias.

Hugh Grant Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Los 90s están de regreso

La fascinación actual por estos archivos no es casualidad. La moda de los años 90 atraviesa un nuevo momento de popularidad y, en 2026, prendas asociadas con el minimalismo de aquella década continúan vigentes.

Cindy Crawford, por ejemplo, fue fotografiada en LAX con combinaciones tan sencillas como jeans de tiro alto, cinturón, cuello alto negro y chamarra de piel. Uno de sus looks de viaje de 1992 como sencillo pero sofisticado, acompañado únicamente por una bolsa de viaje y un chal negro.

Cindy Crawford Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

En los aeropuertos, sus elecciones eran sorprendentemente prácticas sin sacrificar su lado chic. Las supermodelos viajaban con pantalones cómodos, zapatos planos, chamarras y prendas fáciles de combinar. Tyra Banks apostaba por leggings, sudaderas y tenis, mientras que Kate Moss mezclaba jeans desgastados con botas y chamarras de piel.

Naomi Campbell Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Naomi Campbell podía elevar el uniforme con accesorios, joyería y lentes oscuros, mientras que otras figuras recurrían a camisas blancas, gabardinas y prendas neutras. El resultado anticipó lo que décadas después conoceríamos como model off-duty style.

Mariah Carey Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

¿Las claves del airport look noventero?

Las fotografías de aquellos años revelan un patrón que menos piezas y más actitud. Los jeans rectos o relajados eran protagonistas, acompañados por camisetas básicas, camisas ligeramente oversized y prendas de punto.

Tyra Banks Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

La chamarra de piel aparece una y otra vez. Desde conjuntos completamente negros hasta mezclas con denim. A eso se sumaban los lentes de sol de monturas pequeñas, cinturones de piel y bolsas funcionales.

Brooke Shields Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Ellos no se quedan atrás...

Los hombres seguían una fórmula parecida. Las imágenes de Hugh Grant, Matthew McConaughey y Sylvester Stallone muestran pantalones relajados, camisas con las mangas remangadas, denim y lentes de sol. Todos emanaban un vibe relajado y sin mostrar demasiado esmero en su aspecto —plot twist— siempre hay una estrategia de imagen detrás de una figura pública.

Matthew McConaughey Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Las fotografías noventeras conservan la sensación de estar observando a alguien que simplemente se vistió para tomar un avión, aunque quien llevara el outfit fuera una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Los mejores looks de aeropuerto de los 90 ahora marcan tendencia en este 2026.