Margaret Qualley estrena las exclusivas sandalias Chanel reservadas para las embajadoras de la maison

Margaret Qualley llevó uno de los accesorios más comentados de la nueva era de Chanel a la alfombra roja. Durante la premiere de The Dog Stars en Londres, la actriz apareció con las sandalias sin suela de la colección Resort 2027, una pieza que por ahora permanece fuera del alcance de la venta convencional.

El diseño forma parte de la colección presentada por Matthieu Blazy en Biarritz y lleva el minimalismo al extremo: en lugar de una suela tradicional, gran parte del pie permanece descubierto, sostenido por delicadas tiras y una pequeña estructura en el talón.

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Un precio secreto

Por ahora, Chanel no ha revelado públicamente el precio del modelo ni lo ofrece de manera general en sus boutiques o tienda online. Al tratarse de una pieza de Resort 2027 que todavía no ha llegado oficialmente al mercado, su aparición en los pies de Margaret Qualley funciona como uno de los primeros adelantos de lo que prepara la maison.

La actriz mantiene desde hace años una estrecha relación con Chanel como embajadora de la firma, lo que le permite tener acceso anticipado a piezas de sus nuevas colecciones.

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Un diseño exclusivo antes de su lanzamiento

Más allá de cuánto llegarán a costar, su exclusividad reside por ahora en el acceso anticipado. Margaret Qualley acaba de llevar a la alfombra roja un diseño de Chanel que el público todavía tendrá que esperar para poder encontrar en las boutiques.