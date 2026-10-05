Tras el éxito de Off Campus, la adaptación de las novelas de Elle Kennedy para Prime Video, varios integrantes de su elenco viajaron a Paris Fashion Week, donde ocuparon el front row, asistieron a eventos de importantes firmas e incluso debutaron en la pasarela.

Mika Abdalla debuta en la pasarela de Paris Fashion Week

La actriz de Off Campus, quien interpreta a Allie Hayes, desfiló el 28 de septiembre de 2026 en Le Défilé de L’Oréal Paris, celebrado en Place Joffre con la Torre Eiffel como escenario. Para su primera caminata en una pasarela parisina, lució un elegante vestido de satén marfil de BEVZA y compartió el desfile con figuras internacionales de la moda y el entretenimiento.

Además queda perfecto antes del párrafo de Mika y Josh en Valentino, porque primero cuentas su debut como modelo y después su aparición con Josh.

¿Quiénes de Off Campus estuvieron en Paris Fashion Week? Estos fueron los protagonistas Aurore Marechal/Getty Images

Belmont Cameli en Saint Laurent

Belmont Cameli, quien da vida a Garrett Graham, hizo su debut en un desfile de Saint Laurent durante Paris Fashion Week. El actor asistió a la presentación Primavera/Verano 2027 con un traje negro llevado sin camisa, siguiendo la estética sensual y minimalista de la maison.

Su aparición llegó pocos días después de reencontrarse públicamente con Ella Bright en los MTV VMAs 2026, donde ambos desfilaron juntos por la alfombra roja.

¿Quiénes de Off Campus estuvieron en Paris Fashion Week? Estos fueron los protagonistas Aurore Marechal/Getty Images

Ella Bright en Miu Miu

Durante esta nueva temporada de Fashion Week, la actriz volvió a formar parte del circuito parisino. Destacó con su presencia en el front row de Miu Miu, mientras sus compañeros se repartían entre algunas de las casas más importantes de la semana.

Ella Bright en Miu Miu Womenswear Spring/Summer 2027 - ¿Quiénes de Off Campus estuvieron en Paris Fashion Week? Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Antonio Cipriano en Lacoste

El actor asistió al desfile Primavera/Verano 2027 de Lacoste, celebrado el 4 de octubre en París, donde apostó por un look relajado de la firma protagonizado por una polo en tono verde grisáceo y lentes de sol. Su aparición se suma a la presencia de varios integrantes del elenco de la serie durante una de las semanas más importantes de la moda internacional.

Antonio Cipriano en Lacoste - ¿Quiénes de Off Campus estuvieron en Paris Fashion Week? Aurore Marechal/Getty Images

Mika Abdalla, Josh Heuston, Ella Bright, Belmont Cameli y Antonio Cipriano eran rostros relativamente desconocidos para el público masivo antes de incorporarse a la adaptación de las novelas de Elle Kennedy, pero el éxito de la serie los colocó rápidamente en el radar internacional.

Con la segunda temporada ya terminada de grabar, sus protagonistas atraviesan una nueva etapa en sus carreras, ahora no solo ligados a la ficción, sino también convertidos en invitados de algunas de las casas y eventos más importantes de la industria de la moda.