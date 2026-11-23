La competencia preliminar de Miss Universo 2026 se celebra este domingo 22 de noviembre a las 5:00 p. m., hora de la Ciudad de México (7:00 p. m. en Puerto Rico), en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Las candidatas hacen dos pasarelas ante el jurado: primero en traje de baño y después en vestido de gala. El comité evalúa su seguridad, porte y desenvolvimiento escénico, y también toma en cuenta una entrevista privada. El desfile de trajes nacionales se realizó por separado el sábado 21 de noviembre.

¿Qué pasa en las preliminares de Miss Universo 2026? Miss Universe (IG)

¿Cuándo se sabrá si María Vargas clasificó en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo, originaria de Zapopan, Jalisco, representa a México y busca un lugar entre las 30 semifinalistas. En el desfile de trajes nacionales lució un diseño inspirado en los flamencos rosados de Yucatán. En la preliminar, su participación se centra en las dos pasarelas ante el jurado.

El Top 30 se dará a conocer durante la final, el martes 24 de noviembre a las 7:00 p. m., hora de la Ciudad de México. Esa noche, Fátima Bosch coronará a su sucesora. En México, la final se transmitirá por Telemundo Internacional y Universal+.