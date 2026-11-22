Madrid no solo destaca por su historia y arquitectura, también guarda rincones que celebran las raíces mexicanas, pues entre esculturas, monumentos y espacios culturales, la capital española conserva homenajes a nuestra historia y tradiciones que reflejan los estrechos lazos entre ambos países.

Desde homenajes a figuras como Miguel Hidalgo, Sor Juana Inés de la Cruz y Agustín Lara hasta muestras del legado prehispánico, estos rincones celebran la historia y cultura de México.

Monumentos o rincones de Madrid que rinden homenaje a México

Aunque estos espacios pueden pasar inadvertidos para muchas personas que no saben de nuestra cultura, están llenos de significado para los mexicanos que visitan o viven en Madrid.

Monumento a Miguel Hidalgo

Como obsequio de la Ciudad de México a Madrid, este monumento fue inaugurado el 7 de diciembre de 1979 por el entonces alcalde Enrique Tierno Galván y el regente capitalino Carlos Hank González.

Es una réplica de la escultura ubicada al pie del Ángel de la Independencia y, cada 15 de septiembre, es escenario de una ceremonia cívica para conmemorar el inicio de la Independencia de México.

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Escultura de Sor Juana Inés de la Cruz

En los jardines de Ferraz, cerca del Templo de Debod, se encuentra una escultura de bronce dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las escritoras más importantes de la literatura novohispana.

Este monumento, regalado por México a Madrid e inaugurado en 1981, reconoce su legado literario y su defensa del conocimiento y la educación de las mujeres.

Monumentos o rincones de Madrid que rinden homenaje a México Julian Elliott Photography/Getty Images

La Cabeza Olmeca de Vallecas

En el Ensanche de Vallecas se encuentra una réplica monumental de una cabeza olmeca, símbolo de una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, que fue donada por el Gobierno de Veracruz a Madrid en 2003 e instalada en 2005, la escultura se alza sobre una estructura piramidal y rinde homenaje al legado artístico y cultural del México prehispánico.

Monumento a Agustín Lara

En la Plaza de la Corrala, en el barrio de Lavapiés, se encuentra una escultura dedicada a Agustín Lara, reconocido compositor mexicano de boleros, que fue inaugurada el 13 de mayo de 1975 y realizada por Humberto Peraza Ojeda, la obra recuerda el vínculo del artista con Madrid, ciudad a la que dedicó su famosa canción Madrid.

Monumento a Lázaro Cárdenas

En el Parque Norte, en Fuencarral-El Pardo, se encuentra un monumento dedicado a Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940, quien brindó refugio a miles de republicanos españoles durante y después de la Guerra Civil, que fue inaugurada el 8 de junio de 1985.

Espacio México

En el Parque Juan Carlos I se encuentra Espacio México, una llamativa estructura circular roja diseñada por los arquitectos mexicanos Andrés Casillas y Margarita García. Fue donada por la Ciudad de México a Madrid en 1992, con motivo de la designación de la capital española como Capital Europea de la Cultura, e inaugurada el 23 de julio de ese año durante la segunda Cumbre Iberoamericana, con la presencia del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

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Monumentos o rincones de Madrid que rinden homenaje a México ampueroleonardo/Getty Images

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe

En la calle Puerto Rico se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, diseñada por el arquitecto Félix Candela, quien se exilió en México en 1939. Fue construida entre 1962 y 1963, y destaca por sus formas curvas de concreto, que recuerdan la silueta de un sombrero charro. Además, cada 12 de diciembre reúne a la comunidad mexicana en Madrid para celebrar a la Virgen de Guadalupe.

Busto de Pedro Vargas

En el Paseo de Panamá, dentro del Parque del Retiro, se encuentra un busto dedicado a Pedro Vargas, conocido como el Tenor de las Américas y una de las grandes voces de la música mexicana, que fue inaugurado el 28 de mayo de 1991, el monumento rinde homenaje al cantante guanajuatense y destaca los lazos de amistad entre México y España.

Alas de México

En el Parque Norte se encuentra Alas de México, una escultura monumental del artista mexicano Jorge Marín, formada por dos grandes alas de bronce que invitan a los visitantes a fotografiarse frente a ellas, fue donada por la Ciudad de México a Madrid en octubre de 2018, como parte del proyecto Ocho Ciudades, Ocho Culturas, la obra acerca el arte contemporáneo mexicano al público y simboliza el intercambio cultural entre ambas ciudades.

Paseo de México

El Paseo de México, ubicado en el Parque del Retiro, es otro rincón especial para los mexicanos que visitan Madrid, se trata de un sendero que comienza cerca de la Puerta de Alcalá, y destaca por sus áreas verdes y su ambiente tranquilo.

En 2021 fue rehabilitado por el Ayuntamiento de Madrid, que mejoró sus accesos y recuperó elementos ornamentales, y aunque no es un monumento dedicado a una figura mexicana, su nombre lo convierte en una referencia de nuestro país en la capital española.