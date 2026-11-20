Viajar también implica aprender a reconocer las costumbres de cada destino. Una de las dudas más frecuentes al salir de casa aparece al momento de pagar: ¿se debe dejar propina?, ¿qué porcentaje es adecuado?, ¿es mejor darla en efectivo? Aunque en algunos países se considera parte habitual del servicio, en otros no se espera e incluso puede interpretarse como un gesto fuera de lugar.

No existe una regla universal. La propina depende de las prácticas locales, del tipo de establecimiento y de si el servicio ya está incluido en la cuenta. Por eso, antes de añadir un porcentaje por costumbre, conviene revisar qué se considera apropiado en cada lugar.

Europa: una gratificación moderada y atención a los cargos de servicio

En buena parte de Europa, la propina es voluntaria y suele ser más discreta que en Estados Unidos. En restaurantes, una referencia general puede ser dejar entre 5 y 10% cuando el servicio ha sido bueno y no existe un cargo de servicio incluido. En algunos establecimientos basta con redondear la cuenta.

Francia: los restaurantes suelen incluir el servicio en el precio mediante el concepto service compris. No es obligatorio dejar una cantidad adicional; si la atención fue especialmente buena, se puede añadir una gratificación voluntaria. En hoteles, es habitual dar entre uno y dos euros por maleta al personal que ayuda con el equipaje.

España: la propina no es obligatoria. En bares y establecimientos informales es común redondear la cuenta o dejar el cambio; en restaurantes de mayor categoría, una gratificación cercana al 10% puede ser una forma de reconocer un buen servicio. En taxis, tampoco es indispensable, aunque se puede redondear el importe.

Italia: antes de dejar dinero extra, hay que revisar si la cuenta incluye coperto —un cargo por cubierto— o servizio. No son exactamente lo mismo, pero ambos pueden aparecer en la factura. Si el servicio no está incluido, redondear el total suele ser suficiente.

Reino Unido: algunos restaurantes incorporan un cargo de servicio, que puede ser discrecional. Conviene revisar la cuenta para evitar pagar dos veces. Si no está incluido, una propina de entre 10 y 12.5% puede ser apropiada en restaurantes.

Depende del lugar y el país si hay que dejar propina. Pexels

En hoteles de varios países europeos, una pequeña cantidad para quien lleva las maletas o para el personal de limpieza es apreciada, pero no siempre se espera. Para los taxis, redondear la tarifa suele ser suficiente; en países como Francia y Suiza puede ser más habitual dejar un porcentaje adicional.

Estados Unidos: la propina forma parte de la experiencia

La cultura de las propinas en Estados Unidos es muy diferente. En restaurantes con servicio a la mesa, dejar alrededor de 18 a 20% es una referencia frecuente, aunque el porcentaje puede variar según la ciudad y el establecimiento. En bares, se suele dejar uno o dos dólares por bebida, mientras que en hoteles se acostumbra gratificar a botones, personal de limpieza y servicio a la habitación.

En los traslados, una propina cercana al 15% es una referencia común para taxis y servicios similares. Si el conductor ayuda con el equipaje, se puede añadir una cantidad por cada maleta

En alfunos lugares, los establecimientos ya proporcionan el porcentaje de propina. lechatnoir/Getty Images

Un detalle importante: hay que revisar si la cuenta ya incluye un cargo de servicio o una gratificación. También conviene comprobar si el porcentaje sugerido en la terminal de pago se calcula antes o después de impuestos. La propina adicional no debe confundirse con un cargo que ya figura en el recibo.

Asia: en algunos destinos, ofrecer dinero extra puede ser inapropiado

En Asia las costumbres son especialmente diversas, por lo que es importante evitar generalizaciones. Japón e India, por ejemplo, tienen prácticas muy distintas.

Japón: la propina no forma parte de la costumbre habitual en restaurantes, taxis ni hoteles. Un servicio atento se considera parte del trabajo y ofrecer dinero extra puede generar confusión o incomodidad. Si se desea agradecer una atención excepcional, es mejor preguntar primero si el establecimiento acepta propinas; en ciertos contextos tradicionales, un obsequio presentado con cuidado puede ser más apropiado.

India: la propina sí es más común, aunque la cantidad depende del tipo de establecimiento. En restaurantes informales puede dejarse entre 5 y 10%, mientras que en algunos restaurantes de mayor categoría se acostumbra añadir una gratificación si el cargo de servicio no está incluido. En hoteles, los botones y el personal de limpieza pueden recibir una cantidad por el servicio prestado. Para taxis y traslados, redondear la tarifa es una práctica habitual.

La recomendación para otros destinos asiáticos es consultar las costumbres locales antes de viajar. No conviene asumir que las reglas de Japón aplican en Corea del Sur, China, Tailandia o Singapur: cada país tiene sus propias prácticas y diferencias entre establecimientos turísticos y locales.

Hoteles, restaurantes y traslados: tres reglas para no equivocarse

Más allá del país que se visite, hay algunas recomendaciones que ayudan a manejar la propina con discreción:

- En restaurantes: revisar la cuenta antes de añadir cualquier cantidad. Los términos service charge, service compris o gratuity pueden indicar que ya existe un cargo relacionado con el servicio.

- En hoteles: considerar el trabajo específico de cada persona. El botones, el personal de limpieza y quien ofrece un servicio a la habitación pueden tener costumbres de gratificación distintas.

- En taxis y traslados: consultar si la tarifa es fija o si se acostumbra redondear. En algunos destinos, la propina no es necesaria.

- En efectivo: cuando la propina es habitual, entregarla directamente y en moneda local puede ser la opción más clara. Si se paga con tarjeta, conviene verificar que el importe llegue al trabajador.

- Ante la duda: preguntar discretamente es mejor que imponer una costumbre propia en un país ajeno.

La etiqueta al viajar no consiste en dejar siempre más dinero, sino en entender qué significa ese gesto para quienes reciben el servicio. Conocer las reglas locales permite agradecer de manera adecuada, evitar malentendidos y disfrutar el viaje con mayor tranquilidad.