El príncipe Harry ofreció nuevos detalles sobre la adaptación de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, a su vida en Reino Unido. Durante una aparición en el programa This Morning, de ITV, el duque de Sussex habló sobre los cambios que han experimentado desde que la familia dejó California para establecerse nuevamente en territorio británico.

El regreso, que ocurrió en agosto de 2026, ha representado una transformación importante para los pequeños, quienes pasaron buena parte de su infancia en Estados Unidos. Aunque Harry aseguró que ambos están disfrutando esta nueva etapa, reconoció que la adaptación ha implicado un cambio cultural significativo.

El uniforme escolar, uno de los mayores cambios para Archie y Lilibet

Al hablar sobre la experiencia de sus hijos en la escuela británica, Harry señaló que el uso del uniforme ha sido una de las diferencias más evidentes respecto a su vida escolar en California.

“Creo que los niños usando uniforme escolar es un gran cambio para ellos”, comentó durante la conversación con los conductores Alison Hammond y Dermot O’Leary.

Al parecer, la pequeña Lilibet ha heredado el gusto por la cocina. Instagram @meghan

Sin embargo, el duque también destacó que la transición ha tenido un efecto positivo en ambos. Según explicó, la confianza de Archie y Lilibet ha aumentado notablemente desde que comenzaron a asistir a una escuela en Reino Unido.

“La confianza de los dos se ha disparado desde que están en una escuela británica”, expresó, dejando ver su satisfacción por la manera en que sus hijos están afrontando esta nueva etapa.

Archie y Lilibet también están adoptando el acento británico

La adaptación no se limita al entorno escolar. Durante la entrevista, Harry también bromeó sobre los cambios en la forma de hablar de sus hijos, quienes han comenzado a incorporar algunos rasgos del acento británico.

Cuando Alison Hammond le preguntó si Archie y Lilibet conservaban el acento estadounidense, el príncipe respondió entre risas que está intentando que lo vayan dejando atrás. Incluso comentó que los amigos de la escuela también están influyendo en esa transformación.

Harry añadió que tiene especial facilidad para imitar el acento británico, una observación que compartió con humor y complicidad.

Una nueva etapa para la familia Sussex en Reino Unido

Harry y Meghan Markle se trasladaron a California en 2020, después de apartarse de sus funciones como miembros activos de la familia real británica. Archie nació en Londres en mayo de 2019, mientras que Lilibet llegó al mundo en Santa Bárbara, California, en junio de 2021.

El regreso de la familia a Reino Unido este año ha supuesto, por tanto, una experiencia distinta para ambos niños, especialmente para Lilibet, quien no había vivido anteriormente en el país de su padre.

En la misma entrevista, Harry aseguró que se siente feliz de estar nuevamente en casa y habló de algunas de las cosas que había extrañado, entre ellas las estaciones del año y los inviernos británicos.

Sus declaraciones ofrecen una mirada poco habitual a la vida familiar de los duques de Sussex y muestran cómo Archie y Lilibet están construyendo una nueva rutina, entre las costumbres de su infancia estadounidense y las experiencias que ahora forman parte de su día a día en Reino Unido.

