El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecen juntos tras el arresto del padre de la duquesa

El príncipe Harry y Meghan Markle hicieron su primera aparición pública conjunta desde el arresto de Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex. La pareja llegó este martes 10 de noviembre al Parlamento Europeo, en Bruselas, para participar en la inauguración de The Lost Screen Memorial, una instalación dedicada a recordar a niños y jóvenes cuyas vidas se vieron afectadas por los peligros de las redes sociales.

Las imágenes de su llegada no pasaron inadvertidas: Harry y Meghan caminaron tomados de la mano, mientras los fotógrafos y periodistas esperaban su llegada. Ambos vistieron de negro y llevaron una amapola roja en la solapa, en el contexto de las conmemoraciones del Remembrance Day.

Cuando algunos reporteros preguntaron a Meghan cómo se encontraba y cómo estaba afrontando la situación familiar, la duquesa no respondió. La pareja continuó su recorrido sin hacer declaraciones sobre el arresto de Thomas Markle.

Los duques de Sussex llegaron tomados de las manos, y Harry se mostró protector con Meghan en todo momento. Pool/WireImage

El gesto de Harry con Meghan que llamó la atención

Más allá de su aparición, algunos detalles del encuentro fueron destacados por la prensa británica. Uno de ellos fue que Harry caminó del lado en el que se encontraba la prensa, manteniéndose cerca de su esposa mientras avanzaban por la entrada del Parlamento Europeo.

En ese espacio de tiempo, el príncipe sostuvo la mano de Meghan cuando los reporteros le hicieron preguntas sobre su estado emocional. Durante el acto, ella permaneció junto a él y, después de su intervención, colocó una mano sobre su brazo.

La duquesa también tuvo un momento de cercanía con Sandra Spitaels, una madre que perdió a su hijo Glenn, de 15 años, después de que una imagen privada circulara en internet. Meghan la abrazó y la acompañó mientras compartía su experiencia durante el encuentro.

Harry pronuncia el discurso que Meghan decidió no dar

Aunque inicialmente estaba previsto que ambos ofrecieran un discurso, Meghan decidió retirarse de esa participación pública. De acuerdo con información citada por la prensa británica, la duquesa no se sentía emocionalmente preparada para hablar ante el público después de las noticias relacionadas con su padre.

Harry fue quien tomó la palabra ante los asistentes y habló sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de los menores. “No estoy aquí como experto ni como político. Estoy aquí como padre. Mi esposa, como madre”, expresó al explicar por qué ambos respaldan a las familias afectadas por los daños en internet.

El príncipe también pidió que los niños puedan sentirse seguros en cualquier espacio, tanto en las aulas como en los parques y, por supuesto, en el entorno digital. Más tarde participó en una mesa de discusión sobre cómo construir un futuro digital más seguro para la infancia.

Harry dio el discurso, mientras Meghan lo escuchaba atentamente en primera fila. Pool/Getty Images

¿Qué es The Lost Screen Memorial

La instalación está integrada por 50 pantallas que reproducen las imágenes de bloqueo de teléfonos de niños y jóvenes que fallecieron después de sufrir distintos tipos de daño en internet. Cada fotografía fue compartida por sus familias y busca recordar las historias que hay detrás de las estadísticas sobre seguridad digital.

El proyecto forma parte de la labor de concientización que los duques de Sussex impulsan a través de Archewell y su iniciativa Parents’ Network, que acompaña a familias afectadas por experiencias perjudiciales en el entorno digital.

La visita a Bruselas representó así un compromiso especialmente significativo para Harry y Meghan: mientras el príncipe llevó el mensaje ante el Parlamento Europeo, la duquesa permaneció a su lado y mostró su apoyo a las familias que participaron en el encuentro.