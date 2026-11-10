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Laura Gallacher: quién es la esposa de Russell Brand y qué se sabe de su reacción tras la condena del actor

Laura Gallacher ha acompañado a Russell Brand durante el proceso judicial que culminó con una condena de 10 años y seis meses de prisión por delitos sexuales.

Noviembre 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
Quién es Laura Gallacher, esposa de Russell Brand

Quién es Laura Gallacher, esposa de Russell Brand

Getty Images

Russell Brand se encuentra atravesando una de las etapas más oscuras de su vida, el actor y comediante fue sentenciado a 10 años y seis meses de presión tras un proceso judicial donde fue declarado culpable de violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres.

La condena ha significado un duro golpe para su familia y, especialmente, para su esposa y madre de sus tres hijos, Laura Gallacher, quien lo ha acompañado en medio de la polémica y el impacto público del caso.

¿Qué dijo Laura Gallacher, esposa de Russell Brand, en el juicio contra su esposo?

Laura Gallacher intentó limpiar la imagen de su esposo Russell Brand con sus declaraciones en el juicio donde se le acusaba de diferentes agresiones sexuales, la madre de sus tres hijos aseguró que el actor y comediante siempre ha sido “cariñoso, amable y un padre maravilloso para nuestros hijos”.

La mujer, de 39 años, también declaró ante el jurado que la manera en que él la trataba le permitía sentirse comprendida y valorada: “Me siento muy vista por él... Lo quiero muchísimo”, expresó.

Durante su declaración ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el abogado defensor preguntó a Laura si Russell Brand respetaba su decisión cuando ella no deseaba mantener relaciones sexuales: “Sí, absolutamente”, respondió.

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Quién es Laura Gallacher, esposa de Russell Brand

Quién es Laura Gallacher, esposa de Russell Brand

James Manning - PA Images/PA Images via Getty Images

¿Quién es Laura Gallacher, esposa de Russell Brand?

Laura Gallacher es una escritora e ilustradora británica que, a diferencia de su esposo, ha mantenido una vida relativamente alejada de la exposición mediática, tiene 39 años y es hija de Bernard Gallacher, reconocido golfista escocés y antiguo capitán de la Ryder Cup, y también es hermana de Kirsty Gallacher, presentadora de televisión y radio en Reino Unido.

Antes de dedicarse a la escritura, estudió arte y trabajó en la administración de restaurantes y clubes nocturnos, más tarde desarrolló proyectos relacionados con la creatividad, las manualidades y la vida familiar, que dieron origen a libros como The Joy Journal for Magical Everyday Play.

Además de su faceta profesional, Laura ha participado junto a Russell en contenidos relacionados con la espiritualidad y la vida en pareja, aunque suele mantener a sus hijos fuera del foco público.

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La historia de amor de Laura Gallacher y Russell Brand

Laura y Russell se conocieron en 2006 durante el festival de comedia Edinburgh Fringe, cuando ella se acercó al comediante para felicitarlo por una de sus presentaciones. En aquel momento, ella tenía 19 años y él 31.

Aunque tuvieron un primer romance, la relación terminó por diferencias en torno a la monogamia; sin embargo, retomaron su historia de amor en 2015 y, dos años después, el 26 de agosto de 2017, se casaron en una ceremonia íntima en Henley-on-Thames, Inglaterra.

Juntos tienen tres hijos: Mabel, nacida en 2016; Peggy, quien llegó al mundo en 2018, y un tercer hijo nacido en 2023, cuyo nombre han preferido mantener en privado.

Tras escuchar la sentencia que deberá cumplir Brand en prisión, Laura estaba profundamente afectada, aunque ha decidido permanecer al lado de su esposo, y de acuerdo con reportes de BBC y Sky News, el comediante le dijo a su esposa “Te amo”, mientras que ella respondió con un mensaje similar: “Te amo, estaré bien”, cuando era conducido fuera del tribunal para comenzar a cumplir su condena.

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