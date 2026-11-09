El efecto Kate: por qué el hiking conquista a las mujeres de 40 y 50 años

Hay tendencias de bienestar que llegan acompañadas de rutinas complicadas, equipos costosos o promesas difíciles de cumplir. Y hay otras que recuerdan que, en ocasiones, basta con ponerse unas buenas botas y salir a caminar. El hiking, o senderismo, pertenece a esta segunda categoría y está ganando popularidad entre mujeres de 40 y 50 años que buscan una forma distinta de mantenerse activas.

Uno de los momentos que volvió a colocar esta actividad en la conversación fue el reto que completó Kate Middleton en junio de 2026. La princesa de Gales participó en el National Three Peaks Challenge, que consiste en ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales —Ben Nevis, Scafell Pike y Snowdon—, tradicionalmente en un periodo de 24 horas. Lo hizo en apoyo a The Royal Marsden Cancer Charity.

Su hazaña despertó admiración y ayudó a visibilizar una actividad que cada vez atrae a más mujeres que buscan salir de la rutina, recuperar el contacto con la naturaleza y descubrir nuevos desafíos físicos.

¿Por qué el hiking se ha convertido en una tendencia entre mujeres de 40 y 50 años?

Una de las razones es que el senderismo ofrece una combinación de movimiento y exploración. A diferencia de otras formas de ejercicio que se realizan en espacios cerrados, caminar por senderos permite cambiar de paisaje, respirar aire libre y establecer un objetivo concreto: llegar a una cima, recorrer una ruta o descubrir un lugar nuevo.

También puede adaptarse a diferentes niveles de condición física. No es necesario comenzar con una montaña exigente ni con recorridos de muchas horas. Una caminata por un sendero sencillo puede ser suficiente para incorporar esta actividad a la rutina.

La entrenadora Ben de Zille Butler explica que el hiking puede contribuir a mantener la fuerza muscular, la densidad ósea y la condición física general, aspectos relevantes para las mujeres que atraviesan cambios hormonales durante la mediana edad.

La princesa de Gales es una atleta todoterreno. Justin Goff Photos/Justin Goff Photos/Getty Images

Los beneficios del senderismo para el cuerpo

Caminar en terrenos con pendientes y superficies irregulares representa un estímulo distinto al de caminar sobre una superficie plana. Las subidas incrementan la exigencia cardiovascular, mientras que los cambios de terreno ponen a prueba los músculos, el equilibrio y la estabilidad.

Entre sus principales beneficios destacan:

- Fortaleza muscular: las subidas y los cambios de inclinación activan especialmente los músculos de las piernas y los glúteos.

- Salud ósea: al ser una actividad en la que se soporta el peso del propio cuerpo, puede contribuir al mantenimiento de la densidad ósea.

- Equilibrio y estabilidad: caminar sobre superficies irregulares exige coordinación y control corporal.

- Condición cardiovascular: los recorridos con pendientes pueden elevar la intensidad del ejercicio y favorecer la resistencia.

Para prepararse para rutas más exigentes, la entrenadora recomienda complementar las caminatas con ejercicios de fuerza, como sentadillas, hip thrusts, subidas a un escalón y desplantes hacia atrás.

Hiking: bienestar mental y nuevas amistades

Pero el atractivo del senderismo no se limita a sus beneficios físicos. Para muchas mujeres, salir a caminar también significa encontrar un espacio para desconectarse de las pantallas, reducir el ritmo cotidiano y pasar tiempo al aire libre.

La experiencia puede adquirir otra dimensión cuando se comparte. Caminar con amigas, integrarse a un grupo de senderismo o participar en recorridos organizados permite combinar actividad física con conversación y convivencia. No se trata únicamente de completar kilómetros, sino de construir experiencias y descubrir que el ejercicio también puede ser una actividad social.

Practicar senderismo o hiking va más allá de los beneficios físicos. Magnific

Cómo empezar a practicar hiking después de los 40

Si la aventura te llama la atención, no necesitas comenzar con un desafío extremo. Lo recomendable es avanzar gradualmente y elegir recorridos que correspondan a tu condición física y experiencia.

Algunas claves para empezar son:

- Elige una ruta sencilla: busca senderos señalizados y con poca dificultad antes de intentar ascensos prolongados.

- Usa calzado adecuado: unas botas o tenis de senderismo con buen agarre pueden marcar la diferencia en terrenos irregulares.

- Lleva agua y alimentos: considera la duración del recorrido y las condiciones del clima.

- Vístete por capas: la temperatura puede cambiar durante la caminata, especialmente en zonas montañosas.

- Aumenta la dificultad poco a poco: primero trabaja en la distancia y después incorpora pendientes y terrenos más complejos.

- No camines sin preparación: revisa el pronóstico, informa a alguien sobre tu recorrido y evita rutas que superen tu experiencia.

El llamado efecto Kate puede haber dado visibilidad al senderismo, pero su atractivo no depende de seguir los pasos de una princesa. Para muchas mujeres, el hiking representa una oportunidad de mantenerse fuertes, conocer nuevos lugares y compartir tiempo de calidad. Y quizá esa sea la mejor parte de esta tendencia: descubrir que la aventura no tiene fecha de caducidad.