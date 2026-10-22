Kate Middleton encuentra el look ideal para el otoño: sastrería en tonos tierra y reflejos rubios caramelo

Kate Middleton demuestra que el estilo otoñal no depende de llevar prendas complicadas, sino de elegir bien los colores, las texturas y los cortes. Durante su visita al hospicio infantil The Treehouse, en Ipswich, Inglaterra, la princesa de Gales apostó por la sastrería en tonos tierra y una silueta elegante que funciona como inspiración para vestir durante los meses más frescos del año.

El compromiso tuvo lugar el jueves 22 de octubre y estuvo relacionado con la ampliación de las instalaciones del centro, que contará con una nueva piscina de hidroterapia y espacios destinados a adolescentes. Para recorrer las obras, Kate se puso un casco de seguridad y un chaleco reflectante; debajo de estos elementos, su conjunto mantuvo la sofisticación característica de su estilo.

La princesa eligió un traje de Victoria Beckham en tono verde oliva, formado por un blazer de líneas estructuradas y pantalones amplios. Lo combinó con un suéter oscuro de cuello alto, un cinturón marrón caramelo con hebilla dorada y zapatos negros de tacón. El resultado fue un estilismo que combina prendas clásicas con una paleta cromática muy apropiada para el otoño.

Kate con equipo de protección y trabajo durante su visita al hospicio infantil The Treehouse, en Ipswich, Inglaterra. WPA Pool/Getty Images

Verde oliva, marrón caramelo y gris: la paleta otoñal de Kate Middleton

Una de las claves del look de Kate es la combinación de colores inspirados en la naturaleza. El verde oliva, los marrones cálidos y los tonos oscuros son fáciles de integrar en el armario y permiten crear conjuntos elegantes sin recurrir necesariamente al negro como color principal.

El blazer de Victoria Beckham aporta estructura, mientras que el pantalón de pierna amplia da movimiento al conjunto. Por su parte, el suéter de cuello alto añade una capa funcional para los días frescos y el cinturón en tono caramelo introduce un contraste cálido que conecta visualmente las diferentes piezas.

Kate con un look elegante y cómodo, perfecto para el otoño y sencillo de replicar. WPA Pool/Getty Images

Esta combinación también puede adaptarse a un guardarropa cotidiano: un blazer verde oliva con jeans oscuros, un suéter de cuello alto con pantalones sastre o un cinturón marrón para dar calidez a un conjunto neutro. La clave está en elegir prendas versátiles que puedan combinarse de distintas maneras durante toda la temporada.

El traje de Victoria Beckham que apuesta por la elegancia práctica

La sastrería es uno de los recursos habituales del estilo de la princesa de Gales. En esta ocasión, el traje de Victoria Beckham le permitió mantener una imagen formal sin recurrir a un vestido o a un abrigo estructurado, fórmulas que suele elegir para las ceremonias y los compromisos diplomáticos.

El conjunto también refleja una manera práctica de vestir: invertir en piezas de líneas sencillas, colores combinables y cortes que no dependan de una tendencia pasajera. Un blazer bien estructurado y unos pantalones amplios pueden acompañar tanto una jornada de trabajo como una comida o un compromiso informal, dependiendo de los accesorios y el calzado.

Durante la visita al hospicio, Kate completó el atuendo con pendientes colgantes de Kiki McDonough. Su melena castaña, peinada en ondas suaves y con volumen, aportó movimiento al conjunto sin restarle protagonismo a la sastrería.

Las puntas rubias caramelo de Kate Middleton: el color de cabello que favorece en otoño

Además de su ropa, el cabello de Kate ha llamado la atención por sus matices cálidos y dorados. En sus apariciones recientes, la princesa ha lucido una base castaña con reflejos miel y caramelo que aportan luminosidad y dimensión a su melena, especialmente cuando la lleva suelta y con ondas.

Aunque suele describirse como un cambio hacia el rubio, el efecto no requiere transformar por completo una base castaña. La tendencia conocida como teak brunette apuesta por un castaño medio u oscuro con matices dorados y cálidos, inspirados en la tonalidad de la madera de teca. El resultado es una melena que conserva profundidad, pero gana luz en determinados mechones.

Kate llevó el cabello peinado con sus distintivas ondas, y los reflejos dorados le aportan luz a su melena. WPA Pool/Getty Images

De acuerdo con la explicación de la colorista Siobhan Haug recogida por Vogue, una forma de conseguir este efecto es mediante la técnica balayage, que permite aclarar el cabello de manera gradual y crear una transición suave entre la base natural y los reflejos. Mantener los tonos iluminados relativamente cerca del color de origen ayuda a conseguir un acabado natural.

Para quienes desean probar la tendencia sin optar por un rubio completo, los reflejos caramelo alrededor del rostro o en medios y puntas pueden ser una alternativa. El resultado dependerá del tono de base, la técnica utilizada y el mantenimiento recomendado por un profesional del color.

Cómo llevar el estilo otoñal de Kate Middleton esta temporada

El conjunto de la princesa de Gales reúne tres ideas fáciles de adaptar: prendas de sastrería, colores cálidos y un cabello con reflejos que aportan luz. No es necesario vestir de diseñador para inspirarse en esta fórmula.

Un blazer verde oliva, un pantalón de corte recto, un suéter de cuello alto y accesorios marrones son suficientes para construir una combinación otoñal. Para el cabello, quienes prefieren conservar su base castaña pueden consultar con su estilista sobre reflejos miel o caramelo que aporten dimensión sin exigir un cambio radical.

La visita de Kate Middleton a The Treehouse tuvo como objetivo acompañar el trabajo del hospicio infantil, una organización de la que es patrona desde 2012. Sin embargo, su aparición también ofrece una lección de estilo: las prendas clásicas, los tonos inspirados en la naturaleza y los pequeños cambios de belleza pueden renovar un look sin perder naturalidad.