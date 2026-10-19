El significado del Fantasy Bra de Victoria’s Secret que llevó Kylie Jenner y que está dividiendo opiniones

El pasado 18 de octubre se celebró el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en la ciudad de Los Ángeles, donde Kylie Jenner se convirtió en una de sus grandes protagonistas al hacer su debut en pasarela luciendo el famoso Fantasy Bra de la marca.

El Fantasy Bra de este año fue creado en colaboración con la firma de alta joyería JACOB & CO. y está adornado con 4,410 diamantes, con un valor estimado de 50 millones de dólares.

Además de su impresionante diseño, la pieza hizo historia en Victoria’s Secret y generó polémica al ser Kylie la elegida para lucirla en la pasarela.

¿Qué significa el Fantasy Bra de Victoria’s Secret?

La tradición del Fantasy Bra comenzó en 1996, cuando la modelo alemana Claudia Schiffer lució el Million-Dollar Miracle Bra, desde entonces, Victoria’s Secret convirtió esta pieza en uno de los símbolos más emblemáticos de sus desfiles, con diseños que combinan alta joyería, lujo y exclusividad para llevar el concepto de fantasía a otro nivel.

Sin embargo, no es solo el diseño lo que causa expectativa, sino también la elegida para portarlo en la pasarela, pues durante años fue una forma de reconocer a sus modelos más icónicas, y algunas de ellas fueron Heidi Klum, Gisele Bündchen y Adriana Lima, que llevaron distintas versiones de esta pieza.

Por eso, su regreso en 2026 despertó tantas expectativas entre los seguidores de la marca, que durante años lo identificaron con sus modelos más emblemáticas.

Kylie Jenner lleva el Fantasy Bra de Victoria’s Secret y divide opiniones

El Fantasy Bra volvió a la pasarela Victoria’s Secret Fashion Show 2026 después de 8 años, lo que creó gran expectativa entre los fans del famoso desfile de ángeles, y la polémica comenzó desde el costoso modelo, hasta el hecho de que haya sido Kylie Jenner la elegida para modelarlo.

Mientras que la firma apuesta por adaptarse a las nuevas generaciones y darle un lugar a las estrellas digitales, como lo es Jenner, y conquistar nuevas audiencias, algunos fans creen que esta icónica pieza debería seguir reservada a las modelos de gran trayectoria.

El significado del Fantasy Bra de Victoria’s Secret que llevó Kylie Jenner y que está dividiendo opiniones Taylor Hill/FilmMagic

¿Cómo es el Fantasy Bra que llevó Kylie Jenner?

De acuerdo con la revista Vogue, la pieza, valuada en 50 millones de dólares y con un peso de cuatro libras, está adornada con 4,410 diamantes naturales, incluido un diamante amarillo Fancy Vivid de corte radiante de 75.54 quilates.

Para su elaboración, 15 artesanos trabajaron durante 1,000 horas hasta completar esta exclusiva creación de alta joyería, que además se ha convertido en el Fantasy Bra más caro en la historia de Victoria’s Secret.

Jacob Arabo, fundador de JACOB & CO., explicó que su objetivo era crear el Fantasy Bra más caro de la historia, pero también diseñar una pieza que contara una historia, según declaró en el sitio web de Victoria’s Secret.

“Para mí, tenía que ser sobre los diamantes, la luz y el movimiento. Reunimos diamantes excepcionales de diferentes formas y tamaños, incluyendo nuestro Angel-Cut patentado, y diseñamos la pieza para que capte la luz en cada paso. La técnica es extraordinaria, y lo que más importa es la emoción que genera cuando la ves cobrar vida en la pasarela”, añadió.