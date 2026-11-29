Cuando hablamos de carteras, pensamos en ese accesorio que solemos usar para llevar dinero, tarjetas y documentos; sin embargo, de acuerdo con el Feng Shui, también pueden convertirse en una poderosa herramienta de atracción financiera.

Esta filosofía china, asegura que los colores influyen en la energía, por eso, elegir una cartera en determinados colores, asociados al dinero y la riqueza, es una forma de establecer una intención clara de crecimiento económico y expansión financiera.

Los colores de carteras que según el Feng Shui atraen dinero y riqueza

Si quieres un 2027 con estabilidad económica, hay seis colores que destacan por su relación con la riqueza, fortuna y estabilidad financiera, y lo mejor, es que también lucen elegantes y versátiles para combinar con distintos estilos.

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Verde

En el Feng Shui, el verde se asocia con el elemento madera y simboliza el crecimiento, la renovación y la prosperidad, por eso, una cartera de este color representa el deseo de atraer nuevas oportunidades económicas, impulsar proyectos y aumentar los ingresos.

Los tonos esmeralda, oliva y verde bosque son opciones elegantes para llevar esta energía simbólica.

Dorado o amarillo

El dorado o amarillo está directamente relacionado con la riqueza, el éxito y la prosperidad material, llevar una cartera de este color representa la intención de atraer abundancia y nuevas oportunidades económicas.

Los tonos champaña, oro viejo y dorado suave son opciones elegantes para incorporar esta tonalidad, incluso el amarillo mostaza o mantequilla.

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Los colores de carteras que según el Feng Shui atraen dinero y riqueza Getty Images

Negro

El negro está relacionado con el elemento agua, que dentro del Feng Shui simboliza el movimiento, el flujo y la circulación de la energía, y en el ámbito económico, se asocia con la capacidad de conservar los recursos y favorecer un flujo constante de dinero.

Por esta razón, una cartera negra puede representar el deseo de fortalecer las finanzas personales, administrar mejor los ingresos y construir una economía más estable.

Marrón

Los tonos marrones se asocian con el elemento tierra y simbolizan estabilidad, equilibrio y seguridad, llevar una cartera chocolate, camel o caramelo representa la intención de cuidar el dinero, fomentar el ahorro y construir una economía sólida durante 2027.

Morado

El morado, especialmente en sus tonalidades ciruela, berenjena y violeta profundo, también tiene un significado especial dentro del Feng Shui, pues se relaciona con la riqueza, la abundancia y el reconocimiento.

En algunas interpretaciones del mapa Bagua, el morado se asocia con el área de la prosperidad, por lo que se considera un color simbólico para quienes desean impulsar su crecimiento profesional, alcanzar nuevas metas y atraer oportunidades de éxito.

Rojo

Una cartera de este color representa el deseo de atraer prosperidad, éxito y nuevas oportunidades, además de activar la energía de la abundancia, así, los tonos vino, cereza y rojo profundo son opciones elegantes para incorporarlo a tus accesorios.

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Consejos del Feng Shui para atraer fortuna con tu cartera en 2027

Aunque el color es importante para establecer intenciones, el Feg Shui también recomienda mantener la cartera limpia, ordenada y en buenas condiciones, pues la idea es tratarla simbólicamente como el espacio donde tu dinero crece y se fortalece.

Algunos consejos fáciles y prácticos, son: