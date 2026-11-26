Desde su lanzamiento en 1986, Dockers ha marcado la moda masculina con el pantalón khaki, y hoy celebra cuatro décadas de vigencia con una propuesta que une estilo atemporal, innovación textil y conciencia ambiental. Lo que comenzó como un básico con aire clásico, hoy se ha convertido en un aliado clave del guardarropa moderno, ideal para quienes buscan verse impecables sin sacrificar comodidad. Ahora, la firma que lo popularizó, Dockers, celebró sus 40 años.

La cita fue en el Salón Camarena, un spot de atmósfera retro pero con una vibra totalmente contemporánea, ideal para celebrar un auténtico Khaki Birthday rodeados de amigos, música y mucho estilo.

¿Por qué un Khaki Birthday?

Desde 1986, Dockers ha marcado la historia del pantalón khaki, convirtiéndolo en un ícono de comodidad, versatilidad y estilo atemporal. Su historia es tan fascinante como su nombre: la palabra khaki proviene del hindi y significa “polvo”, haciendo referencia originalmente a ese tono arena pensado para camuflarse con el paisaje.

¿Cómo nació? De la necesidad de crear una alternativa entre el pantalón vaquero y el pantalón de traje. El resultado fue un ícono del trabajo moderno y una opción frente al traje tradicional.

Durante la velada en el Salón Camarena, este legado brilló en cada rincón: pantallas proyectando archivos históricos de la firma y el logotipo conmemorativo (sus icónicas alas y ancla abrazando un gran número 40) enmarcaron una noche llena de historia y vanguardia.

El dress code de la noche

Como era de esperarse, los invitados hicieron gala del código de vestimenta bajo una premisa effortless chic. A lo largo de la pista y las mesas, el pantalón khaki demostró por qué sigue siendo el comodín más versátil del armario.

Desde sastrería relajada combinada con blazers azul marino, camisas de mezclilla y mocasines, hasta un contraste nocturno mezclado con suéteres negros de cuello alto y chamarras de piel.

Mixología, música y sabor muy mexicano

La experiencia sensorial comenzó desde la bienvenida con una barra de coctelería creada especialmente para la ocasión. El New British Khaki presentaba una mezcla fresca y especiada de bourbon, limón amarillo, ginger beer, miel de agave y gotas de bitter. Mientras que el Pembroke fue la opción más ligera y refrescante a base de ginebra, blue curaçao, agua de coco, limón, piña y menta.

Asimismo, en cada mesa esperaba un micrófono que los asistentes no dudaron en tomar. Al ritmo del DJ, que mezcló éxitos de Bad Bunny, Karol G y Juan Luis Guerra, el salón entero se unió en un coro colectivo.

El clímax de la noche llegó con la proyección de un video conmemorativo y la entrada de un pastel monumental, momento en el que todos entonaron al unísono un divertido “¡Khaki birthday to you!”.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, los invitados disfrutaron de tacos al pastor en la Taquería Camarena y probaron suerte en la ruleta Dockers, ganando gorras, artículos de piel, tote bags de edición especial y premios de la codiciada casilla You Pick.