Cada diciembre, la flor de Nochebuena se convierte en protagonista de hogares, calles y espacios públicos. Sus brácteas rojas —las hojas modificadas que rodean sus pequeñas flores— anuncian la llegada de la Navidad y aportan un toque de color a la temporada.

Pero más allá de su belleza, la Nochebuena tiene una historia profundamente ligada a México. Conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, es una planta originaria de nuestro país que también ha conquistado jardines y celebraciones alrededor del mundo.

¿Qué significa la flor de Nochebuena?

En la época prehispánica, la planta era conocida en náhuatl como cuetlaxóchitl. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se relacionaba con la sangre de los sacrificios ofrecidos al sol para renovar sus fuerzas.

Con la llegada de los frailes franciscanos, durante el siglo XVII comenzó a utilizarse para adornar los nacimientos en Taxco, Guerrero. Así se incorporó a las celebraciones navideñas y, con el paso del tiempo, se convirtió en un emblema de la Navidad mexicana.

Actualmente, la Nochebuena se asocia con la celebración, la unión familiar y la esperanza que acompaña el cierre de año. Aunque la variedad roja es la más popular, también existen plantas con brácteas blancas, rosas, amarillas y marmoleadas.

Dale diversidad a tu decoración con los diferentes colores de la Nochebuena. Pexels

Cómo cuidar tu flor de Nochebuena para que dure hasta enero

Con algunos cuidados sencillos, es posible mantener la planta vibrante durante toda la temporada. La clave está en evitar los excesos de agua, protegerla de las corrientes de aire y encontrar un lugar con buena iluminación.

1. Riego: humedad, pero sin encharcar

La Nochebuena necesita un sustrato ligeramente húmedo, no empapado. Antes de regarla, revisa la tierra con el dedo: si la capa superficial está seca, es momento de añadir agua.

Procura que la maceta tenga orificios de drenaje y retira el agua que quede acumulada en el plato. El exceso de humedad puede favorecer la pudrición de las raíces y provocar que las hojas se desprendan.

2. Luz: abundante y de forma indirecta

Coloca tu planta cerca de una ventana donde reciba luz natural abundante, preferentemente indirecta. La iluminación es importante para conservar su follaje y evitar que se debilite.

Evita dejarla en rincones oscuros durante varios días o exponerla a un sol intenso que pueda quemar sus hojas.

3. Temperatura: lejos del frío y la calefacción

La Nochebuena se mantiene mejor en ambientes templados. Una temperatura interior aproximada de 18 a 22 °C suele ser adecuada, aunque es importante evitar cambios bruscos.

No la coloques junto a puertas que se abran constantemente, ventanas con corrientes de aire frío, radiadores o calefactores. El frío intenso y las temperaturas extremas pueden provocar que pierda hojas.

4. No mojes las brácteas rojas

Al regar, dirige el agua hacia la tierra y evita mojar las hojas coloreadas. La humedad sobre las brácteas puede ocasionar manchas o decoloración.

Si necesitas limpiar el follaje, utiliza un paño suave y ligeramente húmedo para retirar el polvo.

5. No necesita fertilizante durante la temporada navideña

Si compraste la planta para disfrutarla durante las fiestas, no es necesario fertilizarla mientras está en floración. Lo más importante es mantenerla en condiciones adecuadas de luz, riego y temperatura.

Con los cuidados debidos, la Nochebuena puede durar hasta enero o más tiempo. Pexels

¿Por qué se le caen las hojas a la Nochebuena?

La caída de hojas puede deberse a diferentes factores: exceso de agua, falta de iluminación, frío, corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura.

Si notas que comienza a perder su follaje, revisa primero el estado de la tierra y el lugar donde la colocaste. Ajustar estos cuidados a tiempo puede ayudar a que se mantenga saludable durante el resto de la temporada.

Con una ubicación adecuada y un riego moderado, la flor de Nochebuena puede acompañar tus celebraciones hasta enero y, con los cuidados necesarios, seguir creciendo después de las fiestas.