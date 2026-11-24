Cada Navidad, las tarjetas de felicitación de la familia real británica despiertan curiosidad entre sus seguidores. El rey Carlos III y la reina Camilla, así como el príncipe William y Kate Middleton, mantienen la tradición de compartir mensajes navideños con familiares, amigos y personas vinculadas con sus actividades oficiales. Pero hay una posibilidad que pocos conocen: el público también puede enviarles sus propias felicitaciones.

No se trata de una invitación a participar en un intercambio privado de tarjetas ni existe la garantía de recibir una respuesta personalizada. Sin embargo, la Casa Real británica permite que cualquier persona escriba a determinados miembros de la familia a través de sus oficinas de correspondencia. Por eso, si este año quieres enviar un saludo navideño a los Windsor, hay algunos detalles que conviene conocer.

Colección de cartas, incluidas de Navidad, de la princesa Diana a una de sus amas de llaves. Getty Images

¿Cómo enviar una tarjeta de Navidad a la familia real británica?

El primer paso es elegir a quién deseas dirigir tu felicitación y utilizar la dirección postal correspondiente. El sitio oficial de la monarquía británica publica los datos para escribir al rey y a otros integrantes de la familia real.

Estas son algunas de las direcciones disponibles:

* Rey Carlos III y reina Camilla

His Majesty The King

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

United Kingdom

* Príncipe William y princesa Kate

The Prince and Princess of Wales

Kensington Palace

London W8 4PX

United Kingdom

* Princesa Ana

The Princess Royal

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

United Kingdom

* Duque y duquesa de Edimburgo

The Duke and Duchess of Edinburgh

Bagshot Park

Bagshot

Surrey GU19 5PL

United Kingdom

Es importante escribir correctamente el nombre del destinatario y la dirección, además de incluir el país para facilitar el envío internacional. También es recomendable colocar los datos completos del remitente en el sobre, tanto para identificar quién envía la tarjeta como para que exista una dirección a la cual responder, en caso de que la oficina correspondiente decida hacerlo.

También puedes recibir una tarjeta del rey Carlos III y Camilla, así como de otros miembros de la familia real británica. Getty Images

¿Qué escribir en una tarjeta dirigida a los Windsor?

No existe una fórmula obligatoria para redactar una felicitación navideña. Puedes optar por un mensaje breve y cordial, expresar buenos deseos para las fiestas o compartir unas palabras de agradecimiento.

Si escribes al rey Carlos III, la página oficial de la monarquía señala que puedes dirigirte a él de manera sencilla y utilizar el estilo que te resulte más cómodo. La fórmula protocolaria tradicional para una carta formal comienza con “Sir”, pero no es un requisito.

Lo más recomendable es mantener un tono respetuoso, evitar mensajes demasiado extensos y recordar que la correspondencia es recibida por las oficinas privadas de cada integrante de la familia real.

¿La familia real británica responde las tarjetas de Navidad?

Esta es, probablemente, la parte que más curiosidad despierta. En ocasiones, las personas que escriben a la familia real reciben una respuesta de agradecimiento o una felicitación de parte de la oficina correspondiente. Sin embargo, no existe una promesa de que cada tarjeta enviada tendrá una contestación ni de que el mensaje provendrá personalmente del miembro de la familia real al que se dirigió.

Los tiempos de respuesta también pueden variar. Durante diciembre, el volumen de correspondencia aumenta considerablemente, por lo que cualquier contestación podría tardar más de lo habitual.

De hecho, el informe anual de la Casa Real correspondiente al periodo 2024-2025 registró más de 123 mil piezas de correspondencia recibidas. La cifra da una idea de la cantidad de mensajes que llegan a las oficinas de la monarquía a lo largo del año.

Hay una excepción importante: la página oficial indica que la Casa Real no puede aceptar correspondencia dirigida al príncipe Harry y Meghan Markle a través de sus canales institucionales. Para conocer las vías de contacto relacionadas con sus actividades, remite a su sitio oficial.

Los duques de Sussex no reciben correspondencia a través de la Casa real británica.

¿Se pueden enviar regalos a los miembros de la familia real?

Aunque enviar una tarjeta o una carta es posible, no ocurre lo mismo con los obsequios. Por razones de seguridad, el equipo de correspondencia del rey no acepta regalos no solicitados.

La Casa Real recomienda, en su política de obsequios, considerar en su lugar una donación a alguna de las organizaciones benéficas vinculadas con el monarca o con otros integrantes de la familia.

Así que, si quieres formar parte de esta tradición navideña, una tarjeta escrita con buenos deseos es una alternativa sencilla y apropiada. Quizá no recibas una felicitación firmada personalmente por los Windsor, pero tu mensaje podrá llegar a las oficinas de una de las familias reales más conocidas del mundo.