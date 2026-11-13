Meghan Markle y el príncipe Harry: la “disonancia” que se observó en su aparición pública

El príncipe Harry y Meghan Markle reaparecieron juntos en Bruselas el pasado 10 de noviembre, en una visita que tuvo especial atención mediática por tratarse de la primera aparición pública de la duquesa desde que su padre, Thomas Markle, fue arrestado y acusado en Florida. Aunque los Sussex llegaron tomados de la mano y compartieron un compromiso relacionado con la seguridad digital de los menores, una experta en lenguaje corporal observó ciertas diferencias en sus gestos y movimientos.

Algunos medios lo calificaron de “cierta disonancia” entre ambos durante su recorrido por el Parlamento Europeo. Su análisis se centró en la manera en que caminaban, sus expresiones y las posturas que adoptaron frente a las cámaras.

¿Qué observó la experta en Meghan Markle y el príncipe Harry?

De acuerdo con la especialista Inbaal Honigman, los duques no parecían coordinar sus movimientos al caminar. La especialista explicó que, cuando dos personas están sincronizadas, suelen acompañar el paso y orientar sus rostros hacia los mismos puntos. En su interpretación, Harry y Meghan mostraron patrones corporales diferentes.

La experta describió el lenguaje corporal del príncipe como más cerrado y protector, al observar gestos como tocarse el rostro y acomodarse el saco. En contraste, consideró que Meghan proyectaba una actitud más abierta y relajada, con una mano en el bolsillo y una expresión más receptiva.

Los duques de Sussex llegaron tomados de las manos, y Harry se mostró protector con Meghan en todo momento. Pool/WireImage

A partir de esas diferencias, Honigman planteó que ambos podían estar concentrados en aspectos distintos de su participación pública. Sin embargo, se trata de una interpretación de la especialista y no de una prueba sobre el estado de su relación o sus sentimientos.

Los gestos de cercanía que también protagonizaron su visita

La misma experta subrayó que las diferencias que observó no significaban que Harry y Meghan estuvieran atravesando una crisis sentimental. De hecho, destacó que la manera en que se tomaron de la mano transmitía cercanía y familiaridad.

Durante su llegada al edificio Paul-Henri Spaak, sede del Parlamento Europeo, los duques caminaron juntos y mantuvieron las manos entrelazadas. Según señalan algunos expertos, Harry también apretó la mano de Meghan cuando los reporteros le preguntaron a la duquesa cómo se encontraba y cómo estaba afrontando la situación de su padre.

Más tarde, durante el acto, Meghan colocó una mano sobre el brazo de su esposo mientras él pronunciaba un discurso. Estos gestos también formaron parte de la lectura de la especialista, quien destacó la calidez de su contacto físico.

La aparición de los Sussex en Bruselas tras el arresto de Thomas Markle

La visita de Harry y Meghan tuvo como propósito inaugurar el Lost Screen Memorial, una instalación que rinde homenaje a 50 niños y jóvenes que murieron después de sufrir daños relacionados con el entorno digital.

Aunque Meghan acompañó a su esposo, finalmente no participó en el discurso conjunto previsto. Un portavoz confirmó que viajaría con Harry y estaría presente en el compromiso, pero que no intervendría. La duquesa tampoco respondió a las preguntas de la prensa sobre su padre durante su llegada

Harry dio el discurso, mientras Meghan lo escuchaba atentamente en primera fila. Pool/Getty Images

Harry, por su parte, habló desde su experiencia como padre y destacó la importancia de proteger a los menores en internet. “No estoy aquí como experto ni como político. Estoy aquí como padre. Mi esposa, como madre”, expresó durante su intervención.

Así, la aparición de los Sussex dejó imágenes de cercanía, pero también abrió espacio para distintas interpretaciones sobre su lenguaje corporal. La llamada “disonancia” es la lectura de una especialista sobre unos gestos concretos, no una confirmación de problemas en su matrimonio.

