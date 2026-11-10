El discreto broche rojo de Meghan Markle que esconde un poderoso significado

Un pequeño detalle sobre el abrigo negro de Meghan Markle llamó la atención durante su más reciente aparición pública. Este 10 de noviembre, la duquesa de Sussex acompañó al príncipe Harry a un compromiso en Bruselas, Bélgica, donde ambos lucieron un accesorio cargado de historia: una amapola roja.

Pero, hubo una diferencia entre sus elecciones. Mientras Harry llevó una versión grande y tradicional de la flor sobre la solapa de su traje, Meghan apostó por un broche diminuto, casi imperceptible a primera vista, que destacó por su discreción.

Aunque podría confundirse con un simple accesorio de moda, esta pequeña flor tiene un significado profundamente arraigado en la historia británica y está relacionada con una de las conmemoraciones más importantes del Reino Unido.

¿Qué significa el pequeño broche rojo que llevó Meghan Markle?

El accesorio que lució Meghan Markle se conoce como remembrance poppy, una amapola roja que se utiliza en Reino Unido para recordar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida durante las guerras y otros conflictos.

Su origen se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando las amapolas comenzaron a florecer en los campos de batalla de Flandes, una región que comprende territorios de Bélgica y Francia.

Los duques de Sussex llegaron tomados de las manos, y Harry se mostró protector con Meghan en todo momento. Pool/WireImage

La imagen de aquellas flores creciendo sobre terrenos devastados inspiró al médico militar canadiense John McCrae a escribir, en 1915, el poema In Flanders Fields, que contribuyó a convertir la amapola en un símbolo internacional de recuerdo y homenaje.

En 1921, la Royal British Legion adoptó oficialmente esta flor como emblema de conmemoración. Desde entonces, cada noviembre, millones de personas la llevan sobre su ropa como muestra de respeto hacia quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

¿Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry llevan una amapola roja en noviembre?

La aparición de los duques de Sussex tuvo lugar un día antes del Remembrance Day, conmemorado cada 11 de noviembre para recordar el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial en 1918.

Durante esta temporada, es habitual que los integrantes de la familia real británica, autoridades y ciudadanos utilicen amapolas rojas durante sus apariciones públicas.

Para el príncipe Harry, quien sirvió durante diez años en el Ejército británico y realizó dos despliegues en Afganistán, esta tradición también está vinculada con su propia trayectoria militar y su compromiso con los veteranos.

Los duques de Sussex vistieron de negro y llevaron una amapola roja en la solapa, en el contexto de las conmemoraciones del Remembrance Day. Samir Hussein/WireImage

Aunque Harry y Meghan dejaron de desempeñar funciones oficiales como miembros activos de la monarquía en 2020, ambos han continuado participando en distintas iniciativas relacionadas con las Fuerzas Armadas y sus comunidades.

Por eso, su decisión de llevar la amapola roja durante su visita a Bruselas representa una continuidad con una tradición británica que trasciende los compromisos oficiales de la realeza.

El detalle que diferencia el broche de Meghan Markle del príncipe Harry

Si algo distinguió los estilismos de los duques de Sussex fue la manera en la que cada uno incorporó este símbolo.

Harry llevó una amapola roja de mayor tamaño sobre la solapa de su traje azul marino, mientras que Meghan eligió una versión mucho más pequeña, colocada sobre su abrigo negro de líneas estructuradas.

La duquesa completó su look con el cabello recogido, joyería discreta y una estética minimalista que permitió que el pequeño accesorio rojo se convirtiera en uno de los pocos acentos de color del conjunto.

Aunque el tamaño del broche no tiene un significado oficial diferente, su elección refleja la manera en la que Meghan incorpora elementos tradicionales a su estilo personal.

De hecho, la Royal British Legion señala que no existe una única forma correcta de llevar la amapola. Puede utilizarse como broche, prendedor o accesorio, y su diseño no modifica el significado del homenaje.