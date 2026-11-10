José Eduardo Derbez se deslinda del caso de Vadhir: “Yo respondo por mí, nada más por mí”

José Eduardo Derbez rompió el silencio ante los señalamientos que han comenzado a relacionarlo con el caso legal que enfrenta su hermano, Vadhir Derbez. Durante un encuentro con la prensa, el actor negó estar involucrado en los hechos denunciados y cuestionó que su nombre aparezca en versiones difundidas en redes sociales.

Sin embargo, más allá de deslindarse de cualquier participación, sus declaraciones también llamaron la atención por la distancia que mantuvo al hablar de la situación de Vadhir. Al preguntarle si confiaba en la inocencia de su hermano, José Eduardo no ofreció un respaldo directo y prefirió expresar su confianza en el proceso legal.

“Yo respondo por mí, nada más por mí”, dijo ante los reporteros, una frase que resumió su postura frente a los rumores que lo involucran.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre el caso de Vadhir?

Las preguntas surgieron después de que circularan versiones que señalaban a José Eduardo como supuesto testigo de los hechos denunciados contra Vadhir. De acuerdo con esos señalamientos, el incidente habría ocurrido durante un viaje en crucero y estaría relacionado con una presunta agresión sexual contra una menor de edad.

Al ser cuestionado sobre su posible participación, el actor mostró sorpresa y preguntó de dónde provenían esas afirmaciones. "¿Pero eso en dónde está? ¿Quién lo dijo? ¿Está en un papelito? No, legalmente no”, respondió, al insistir en que no existe un documento que lo señale formalmente.

También criticó la difusión de información sin sustento y advirtió que los rumores pueden afectar la reputación, el trabajo y la vida familiar de las personas involucradas.

José Eduardo evita pronunciarse sobre la inocencia de su hermano

Uno de los momentos más llamativos del encuentro ocurrió cuando los periodistas le preguntaron directamente si confiaba en que Vadhir fuera inocente.

En lugar de expresar una postura sobre el resultado del caso, José Eduardo respondió: “Yo confío en el proceso que se tenga que llevar y en las leyes”.

El actor también reconoció que no está al tanto de todos los detalles del expediente, pues, según explicó, son los abogados de Vadhir quienes se están encargando del asunto. “No estoy muy enterado de eso, lo están llevando sus abogados”, comentó.

Sus respuestas dejaron claro que prefiere mantenerse al margen de los aspectos legales de la controversia y que no pretende hablar en nombre de su hermano.

Vadhir y José Eduardo acompañador de su padre, Eugeio Derbez. JC Olivera/Getty Images

¿José Eduardo Derbez emprenderá acciones legales?

El actor también dejó abierta la posibilidad de tomar medidas legales si los rumores que lo relacionan con el caso llegan a perjudicarlo personalmente.

“Si me afecta en algo a mí, sí, claramente”, advirtió, al señalar que quienes difunden acusaciones deben ser responsables de sus palabras.

Además, expresó su molestia por la manera en que algunos reporteros han abordado a su madre, Victoria Ruffo, para preguntarle sobre la situación de Vadhir. Según contó, incluso la habrían seguido hasta su domicilio, algo que consideró una falta de respeto.

Mientras el proceso legal de Vadhir continúa, José Eduardo ha optado por defender su propia posición y evitar pronunciarse sobre cuestiones que, asegura, están en manos de los abogados y de las autoridades.

La realidad supera a la ficción: El amargo paralelismo que enfrenta la familia Derbez

El estreno de la esperada serie de suspenso El Juicio prometía ser uno de los hitos artísticos del año para Eugenio Derbez. En la producción, el histrión mexicano interpreta con maestría a Miguel Portillo, un padre de familia que remueve cielo y tierra buscando justicia para su hija, víctima de una agresión sexual, mientras se enfrenta al muro de impunidad construido por un poderoso empresario dispuesto a todo para encubrir a su propio hijo

Sin embargo, en un giro tan dramático como paradójico, la realidad ha terminado por alcanzar los pasillos de la ficción. La confirmación por parte de la FGJCDMX sobre la investigación y orden de aprehensión inicial contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación —de la cual su defensa ha logrado un amparo para enfrentar el proceso en libertad— ha colocado a la dinastía en el ojo del huracán.

En redes sociales y círculos del espectáculo, resulta imposible ignorar la dolorosa ironía: mientras Eugenio encarna en la pantalla la frustración ciudadana ante los recovecos legales que protegen a los acusados, en la vida real, su propio núcleo familiar se ve obligado a recurrir a complejas estrategias jurídicas y amparos para contrarrestar una denuncia de la misma índole. Una coincidencia mediática que, sin duda, marca uno de los capítulos más complejos y vigilados en la historia de la famosa familia.