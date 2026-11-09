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¿Quién es Doria Ragland? La madre de Meghan Markle y cómo ayudó al FBI en la investigación contra Thomas Markle

Doria Ragland, quien estuvo casada con Thomas Markle entre 1979 y 1987, colaboró con las autoridades para identificar a su exesposo en fotografías sospechosas.

Noviembre 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Doria Ragland ayudó al FBI en las investigaciones contra Thomas Markle

Doria Ragland ayudó al FBI en las investigaciones contra Thomas Markle

Getty Images

Tras el arresto de Thomas Markle por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, Doria Ragland, madre de Meghan Markle, vuelve a captar la atención mediática, pues de acuerdo con nuevos reportes, habría colaborado con las autoridades en la investigación contra su exesposo.

Aunque siempre se ha caracterizado por mantener un perfil discreto, Ragland habría ayudado al FBI a identificar a Thomas Markle en algunas fotografías obtenidas durante las pesquisas, relacionadas con el presunto delito de posesión de material de abuso sexual infantil.

¿Cómo ayudó Doria Ragland al FBI en las investigaciones contra Thomas Markle?

De acuerdo con la revista People, Ragland, de 70 años, apoyó a los investigadores del FBI en las investigaciones contra su exesposo, Thomas, de 82 años, quien fue arrestado en Florida el pasado viernes 6 de noviembre.

Su colaboración habría consistido en identificar a su exesposo en algunas de las fotografías que forman parte de las pruebas recopiladas por las autoridades. Según The Sun, Doria recibió versiones censuradas de las imágenes y ayudó a los investigadores a confirmar que el hombre que aparecía en ellas era Thomas Markle.

Las fotografías presuntamente fueron encontradas entre los materiales recuperados de varias bodegas que Thomas alquiló durante casi dos décadas en Los Ángeles, y de acuerdo con las autoridades, entre los archivos habría imágenes de contenido sexual explícito en las que aparecen menores de edad.

El medio también afirmó que los investigadores estiman que Thomas Markle tenía entre 30 y 40 años cuando se tomaron las fotografías, por lo que estas podrían corresponder a la infancia de Meghan o incluso a una época anterior a su nacimiento.

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Doria Ragland

Doria Ragland ayudó al FBI en las investigaciones contra Thomas Markle

Getty Images

¿Quién es Dorian Ragland, madre de Meghan Markle, duquesa de Sussex?

Doria Loyce Ragland nació el 2 de septiembre de 1956 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, conocida por ser la madre de Meghan, aunque ha mantenido un perfil discreto a pesar de la fama de su hija.

A lo largo de su trayectoria profesional, Doria Ragland ha trabajado como asistente social e instructora de yoga, además de desarrollar una carrera en el ámbito del bienestar. Estudió Trabajo Social en la Universidad del Sur de California (USC), donde obtuvo una maestría que le permitió especializarse en la atención de la salud mental.

También ha sido un pilar fundamental para Meghan, en el documental de Netflix ‘Harry y Meghan’, estrenado en 2022, Ragland habló sobre las dificultades que enfrentó su hija después de integrarse a la familia real británica y el impacto que tuvo la atención de los medios, y ha estado presente en acontecimientos familiares importantes, como el nacimiento de sus nietos, Archie y Lilibet, y ha sido señalada como una de las personas más cercanas a la duquesa de Sussex.

Doria Ragland el pilar de Meghan Markle

Doria Ragland el pilar de Meghan Markle

WPA Pool/Getty Images

El matrimonio de Doria Ragland con Thomas Markle

Doria Ragland y Thomas Markle se conocieron cuando trabajaban en la industria televisiva en Los Ángeles, él se desempeñaba como director de iluminación y ella trabajaba como asistente de maquillaje.

La pareja contrajo matrimonio en 1979 y dos años después nació su única hija en común, Meghan, sin embargo, su relación terminó en divorcio en 1987, cuando la futura duquesa de Sussex todavía era una niña.

Después de la separación, Doria mantuvo una relación cercana con su hija y asumió un papel importante en su crianza, mientras que la relación con Thomas era mucho más distante.

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