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La desconocida historia de la casa donde nació Salma Hayek que perteneció a Joan Sebastian

Joan Sebastian tenía grandes planes para la casa donde creció Salma Hayek, una propiedad que compró por varios millones y que soñaba con transformar en un restaurante.

Noviembre 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo era la casa donde creció Salma Hayek en Coatzacoalcos, Veracruz

Cómo era la casa donde creció Salma Hayek en Coatzacoalcos, Veracruz

Getty Images

Antes de conquistar Hollywood y convertirse en una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, Salma Hayek pasó parte de su infancia en una lujosa residencia de Coatzacoalcos, Veracruz.

Lo que pocos saben es que aquella propiedad que guarda algunos de los primeros recuerdos de la actriz también perteneció al fallecido cantante Joan Sebastian, quien tenía un proyecto muy especial para transformarla en un restaurante.

Cómo era la casa donde creció Salma Hayek en Coatzacoalcos, Veracruz

Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, y durante sus primeros años vivió junto a su familia en una residencia ubicada en la avenida 18 de Marzo, esquina con Nicolás Bravo, en el centro de la ciudad.

La famosa propiedad destacaba por sus acabados de lujo, contaba con detalles de mármol y madera, con amplias habitaciones y un hermoso jardín con palmeras, además de alberca, cancha de frontón y un pequeño cine.

Aunque Salma dejó su ciudad natal para perseguir su sueño de convertirse en actriz, la residencia continuó formando parte de su historia, como uno de los lugares donde vivió su infancia.

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Cómo era la casa donde creció Salma Hayek en Coatzacoalcos, Veracruz

Getty Images

¿Por qué Joan Sebastian compró la casa donde creció Salma Hayek?

En la década de los 2000, el padre de Salma, el empresario Sami Hayek, vendió la propiedad al músico Joan Sebastian por varios millones de pesos; sin embargo, la intención del cantante y compositor no era vivir en ella, sino convertirla en un restaurante de lujo.

De acuerdo con declaraciones del propio Sami Hayek, su amigo Joan se había interesado en la cocina de la propiedad, pues su espacio y distribución eran perfectas para convertirse en la cocina principal de un restaurante, que llevaría el nombre de “Salma” en honor a la actriz mexicana.

Además, existía el compromiso de que ella fuera la madrina de la inauguración si el establecimiento llegaba a abrir sus puertas; sin embargo, los planes no se materializaron.

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Joan Sebastian compró la casa donde creció Salma Hayek en Coatzacoalcos, Veracruz

Joan Sebastian compró la casa donde creció Salma Hayek en Coatzacoalcos, Veracruz

Getty Images

¿Qué pasó con la casa de Salma Hayek en Veracruz?

Tras la muerte de Joan Sebastian en julio de 2015, la propiedad pasó a manos de su hijo Julián Figueroa, quien reconoció ser su dueño y aclaró que la casa ya estaba deteriorada cuando su padre la compró, y aunque realizó algunas labores de limpieza, no contaba con los recursos para remodelarla y concretar el proyecto de convertirla en restaurante u hotel.

Con el paso del tiempo, la casa quedó abandonada y sufrió un importante deterioro, y en octubre de 2025, parte del inmueble se incendió y de acuerdo con reportes locales, la propiedad era utilizada como refugio por personas en situación de calle.

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