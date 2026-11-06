Nicole Kidman demuestra que el flequillo largo desfilado es el más favorecedor para mujeres de 50+

Nicole Kidman acaba de darnos una razón para pedir una cita en el salón de belleza. La actriz australiana apareció con un flequillo largo desfilado y ligeramente despeinado que transformó su característica melena rubia sin necesidad de sacrificar su longitud. Y lo mejor es que se trata de un estilo que puede adaptarse a diferentes tipos de rostro, especialmente si buscas un cambio que aporte frescura y movimiento después de los 50.

La intérprete de 59 años eligió este look para asistir al desfile de la colección Crucero 2026/27 de Chanel, celebrado el 5 de noviembre en Sídney, Australia. Para la ocasión, acompañó su nuevo flequillo con una melena larga en capas y un acabado natural que contrastó con la elegancia de su conjunto de sastrería.

¿Cómo es el flequillo largo desfilado de Nicole Kidman?

El flequillo de Nicole Kidman se caracteriza por su textura ligera, sus puntas irregulares y una longitud que alcanza las cejas. A diferencia de los flequillos rectos y abundantes, este diseño permite que algunos mechones caigan suavemente sobre la frente sin cubrirla por completo.

Se trata de una versión de los wispy bangs, un estilo que también recuerda al icónico flequillo de Jane Birkin por su apariencia natural y ligeramente desenfadada.

En el caso de Kidman, los mechones centrales son suaves y ligeros, mientras que los laterales se integran progresivamente con las capas largas que enmarcan su rostro. El resultado es un corte que destaca la mirada y aporta movimiento a la melena, sin crear una línea demasiado rígida sobre la frente.

Además, su longitud permite llevarlo de distintas maneras: completamente hacia delante, ligeramente abierto en el centro o peinado hacia un costado.

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¿Por qué el flequillo desfilado favorece a las mujeres de 50+?

Uno de los mayores atractivos del flequillo largo desfilado es su capacidad para suavizar visualmente las facciones y crear un marco alrededor de los ojos.

A diferencia de los diseños demasiado compactos, las puntas ligeras permiten que el cabello conserve movimiento y evitan que la parte superior del rostro se vea excesivamente cubierta.

También puede ser una buena alternativa para quienes desean disimular visualmente algunas líneas de expresión de la frente, sin recurrir a un flequillo demasiado corto o abundante.

Otro de sus beneficios es que puede adaptarse a diferentes formas de rostro. En los rostros alargados, por ejemplo, un flequillo con mayor presencia en el centro puede ayudar a equilibrar visualmente las proporciones. En los rostros redondos, los laterales ligeramente más largos pueden crear un efecto de mayor verticalidad.

Sin embargo, la edad no determina qué corte puede llevar una mujer. Lo importante es encontrar una versión que se adapte a la textura del cabello, su densidad y las facciones.

Cómo pedir el flequillo de Nicole Kidman en el salón de belleza

Si quieres recrear el look de Nicole, puedes pedir un flequillo largo desfilado con una longitud que roce las cejas. Para que te quede bien, debes evitar que te hagan un corte demasiado recto. Los mechones deben conservar cierta irregularidad para conseguir ese efecto ligero y natural que caracteriza al peinado.

También es importante que los laterales sean un poco más largos y se integren con las capas del resto de la melena. De esta manera, el flequillo no se percibe como una sección independiente, sino como parte del corte.

Si tienes el cabello fino, puedes optar por una versión menos abundante para conservar densidad en los largos. En cambio, si tu cabello es grueso, el estilista puede trabajar la textura para reducir el volumen y conseguir una caída más suave. Llevar una fotografía de referencia, como la de Nicole Kidman, puede ayudarte a explicar el resultado que buscas.

¿Cómo peinar el flequillo largo desfilado para que luzca elegante?

Aunque parece un peinado elaborado, uno de los atractivos de este flequillo es que no necesita un acabado perfectamente estructurado. Para conseguir un resultado similar al de la actriz, comienza por secar el flequillo mientras todavía está húmedo, dirigiendo el aire hacia abajo para controlar su caída natural.

Puedes utilizar un cepillo redondo pequeño para dar una ligera curvatura a las puntas, procurando que no queden demasiado marcadas. Si buscas un acabado más relajado, acomoda algunos mechones con los dedos para conseguir una textura ligeramente despeinada.

En cuanto a los productos, lo ideal es utilizar fórmulas ligeras que no aporten demasiado peso. Una pequeña cantidad de spray texturizante puede ayudar a separar los mechones, mientras que un producto de fijación flexible permitirá conservar el movimiento. El objetivo no es conseguir un flequillo completamente uniforme, sino uno que acompañe naturalmente la forma del rostro.